「傅恆」自《延禧》後套套劇都仆直？許凱6部爛片被嘲唔識揀劇本

大家還記得2018年《延禧攻略》，在劇中飾演男配角「富察傅恆」的許凱嗎？五官精緻、智商在線和用情至深，是許多劇迷們在這部戲中對他的印象，許凱也因為《延禧攻略》從一個默默無名的新人瞬間竄紅，直接變成許多影視公司欲邀請的一線男演員。



不過，可惜的是許凱自《延禧攻略》之後，參演的影劇作品都不甚理想，甚至有不少網友吐嘲「不會挑劇本」，現在就來看看許凱飾演男主卻被恥笑的6部陸劇吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

一、《迷航崑崙墟》

7月底開播的陸劇《迷航崑崙墟》，改編自天下霸唱《鬼吹燈》系列，由許凱、鍾楚曦領銜主演。講述民國時期以天官為首的五門之間糾葛，海外歸國學子丁雲齊（許凱飾）和熱情純真的無雙（鍾楚曦飾）在重重迷霧中相伴而行的故事。這部戲被網友恥笑特效令人出戲、劇情遭魔改，即使許凱的顏值再高，也讓人難以追下去。

二、《從前有座靈劍山》

2019年玄幻古裝青春劇《從前有座靈劍山》，改編自同名網絡小說，由許凱、張榕容領銜主演。許凱在劇中飾演身懷世間罕見靈根的奇才王陸，與王舞（張榕容飾）機遇之後上靈山修仙，也在長久相處下逐漸愛上師父。這部戲被網友恥笑兩人的愛情線尷尬到不行，劇情也不符合邏輯，但若只是單純以輕鬆劇、下飯劇來看的話，勉強還可以接受，因為裡面也埋了許多笑話梗。

【相關圖輯】2022上半年豆瓣評分TOP10陸劇 劉亦菲《夢華錄》8.3分卻僅排第2（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 30

三、《天舞紀》

2020年唐代古裝劇《天舞紀》是根據網絡作家步非煙的東方奇幻同名小說改編，由許凱、吳佳怡領銜主演。劇情講述蘇猶憐（吳佳怡飾）初到摩雲書院，就得罪了擎天城第一惡少李玄（許凱飾），兩人從歡喜冤家到互相愛慕，可惜的是兩人身份對立，最終只能剪斷這情感糾葛。有網友評斷這部戲的劇情老套，加上女主角的演技令人出戲，而且許凱每次都出演紈褲子弟、放蕩不羈的角色，著實有點可惜。

四、《驪歌行》

2021年唐朝古裝愛情劇《驪歌行》，根據風弄小說《老虎不下山》改編，由李一桐、許凱領銜主演。其實這部劇開播之前討論度很高，因為劇組花重金打造場景和服裝，拍攝出來的品質還不錯，加上男女主角的高顏值加持，令人相當看好！不過，就在播出幾集之後，網友負評不斷表示劇情剪輯很跳躍，讓人看不懂，出場人物過多沒有明確核心的人物和故事主軸。

【相關圖輯】網民熱議9部必睇陸劇 劉亦菲《夢華錄》硬撼佘詩曼《延禧攻略》（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 23

五、《千古玦塵》

2021年仙俠古裝劇《千古玦塵》，改編自星零所著古言仙戀小說《上古》，由周冬雨、許凱領銜主演。劇情以「上古界」為背景，講述神界的主神上古（周冬雨飾），與真神白玦（許凱飾）幾經生死、依舊情深不負的三生三世的亙古之戀。這部戲雖然特效和場景受到肯定，也還給劇迷們一個深情、認真的「許凱」，可是女主角周冬雨卻飽受批評，有網友認為她的長相不適合古裝，演技也不夠到位，直言兩人的CP組合讓人接受不了。

六、《你微笑時很美》

2021年電競陸劇《你微笑時很美》，改編自青浼的同名小說，由許凱、程瀟領銜主演。該劇講述童謠（程瀟飾）以女生身份，憑藉真實實力一腳踏入電競職業圈，成為職業聯賽中國賽區第一位正式女電競選手，和隊友陸思誠（許凱飾）從一開始互不相讓，到相知相惜。不過這部戲卻迎來一大票網友負評，表示故事設定不合理，沒有尊重電競圈，更有人指出劇本抄襲，也讓電競迷們罵翻。

延伸閱讀：

《沉香如屑》看不夠！10部三生三世虐戀陸劇，網評這部最經典！

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】