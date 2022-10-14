鄭伊健回應與蒙嘉慧移民日本傳聞：我選擇靜靜地做一件事…

鄭伊健日前赴台拍攝懸疑推理劇集《百萬人推理》，返港後卻被爆料將和蒙嘉慧一起移居日本！對此，他近期受訪時回應，或許是蒙嘉慧到日本，才讓大家誤會，也說自己不會常常出現在網絡上，是需要自己的空間。



懸疑推理劇集《百萬人推理》，超前導預告日前曝光，觀眾超期待。因為，不僅多名網紅參與其中，還有鄭伊健，特地赴台拍攝，造成一股轟動，只是新劇煞科他回到香港後，卻被爆料將移民日本。

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鄭伊健：「在街上撞到好多人都見到我，爬山大家聊幾句，你好久沒出現，不是在日本嗎，沒有我在香港。」據報導，鄭伊健與蒙嘉慧都愛日本文化，打算將事業重心移往日本，甚至在福岡開了地產公司，但他近期接受訪問駁斥謠言。

鄭伊健：「我又覺得蠻好的，是否需要永遠都出現，有時休息一下，我需要自己的空間，不需要（在網絡上）報到，在家做訪問，我在香港又拍張照，可以的是有選擇的，我選擇靜靜地做一件事。」也就是說夫妻倆一人在日本，一人在香港生活，但鄭伊健近期頻繁跟大家見面，還宣布開唱。

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日前鄭伊健開記者會告訴歌迷好消息，11月要在紅館開六場演唱會，開賣首日售票網站當機，即使起初每人限購六張票，最後還是全都賣光光，他也在Facebook直呼好想見到大家，感謝粉絲熱烈支持。

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