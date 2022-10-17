前櫸坂46成員驚爆轉行做夜總會　超高薪誘其他偶像下海令業界頭痛

現年23歲的女星志田愛佳曾是日本女團「櫸坂46」成員之一，豈料她在組合的那段期間被爆出有男性友人在其香閨過夜，違反禁愛令，最終於2018年11月宣佈畢業、轉型為模特。不料，志田愛佳先前突然宣佈轉行當銀座夜總會的女公關，如今更被爆勸誘組合的其他現任成員一起「下海」，讓公司相當頭疼，也意外掀起日網熱議。



根據日媒《東京體育報》報導，有消息人士透露，志田愛佳在轉行當女公關後，甚至還試圖勸誘其他女團畢業生跟上她的腳步，就連還是上升期的女偶像也不放過。報導指出，志田愛佳更以日幣3萬元的高時薪，歡迎其他女團成員一起轉行當女公關，讓不少娛樂經紀公司相當頭痛。

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事實上，志田愛佳還在以「櫸坂46」成員展開演藝活動時，在2017年表演時出現過度呼吸的症狀，還因此缺席了組合出道2週年紀念的演唱會，沒想到卻在休養期間被爆出有男性友人在其香閨過夜，違反禁愛令，最終於2018年11月宣佈從組合畢業。

不料，志田愛佳竟在9月下旬宣告已轉行改當夜總會女公關，更透露這是她一直都想挑戰的工作：「既然這輩子只活一次的話，那就去工作看看、做我喜歡的事吧，就這樣決定了！」

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