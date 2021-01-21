撰文： ATC Taiwan 最後更新日期： 2021-01-21 08:00

2021年先祝各位讀者新年快樂！充滿風雨的2020已經過去，在年末之時ATC Taiwan編輯部以台灣、香港、澳門（僅限於Google服務可使用的區域）的「坂道系列偶像（乃木坂46、櫻坂46、日向坂46、吉本坂46）」粉絲為核心進行了一項簡易民調，並決定在2021年首次向全讀者公開。本次的民調以*華語圈粉絲為核心參與者，以年齡、性別，以及喜歡的成員進行調查，透過Facebook、PTT、Dcard等社群平台的推廣，最後募集到有效問券共2760份，詳細數據如下。

調查時間：2020年12月19日至12月31日

調查對象：華語圈坂道系列偶像（乃木坂46、櫻坂46、日向坂46、吉本坂46）粉絲

調查方法：Google表單

有效回答數：2760

※喜愛成員名單採"建議"最多投5位，每個選項最多只能投1次，最少不拘。

調查單位：ATC Taiwan

※ 吉本坂46部分不公開列出，資料僅供內部使用。

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+ 23 + 23 + 23

【編者總結】

為了讓問券更加有彈性，參與者們能按照自己喜好「複數選擇」自己喜愛的成員，也由於每位參與者對於每位成員只能選1次（1票），因此本民調並無特別強調「排行」問題，僅依照每位參與者實際投票結果的百分比，反映出這2700多名參與者中有將近一半的人喜愛或對齋藤飛鳥有好感，但每一個人可能同時也會喜愛其他成員，因此僅能理解為「如果你/妳有優先選擇齋藤飛鳥，代表族群中有48%的人與你/妳想法相同。」

本次民調包括大部分的華語Facebook社團、Dcard、PTT、LINE群組、噗浪等處曝光，與LINE公司去年於日本國內調查時樣本數（n=3126）相當接近，但海外能接觸到的媒介及資源與日本本地相差甚多，從傳統媒體到實體活動（握手會、演唱會等）等都遠遠不足，因此參與者結構會與日本有一定程度差異。因此雖然能反映台、港澳等地的參與者構造，仍不宜直接與日本相提並論。

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+ 10 + 10 + 10

同時本次民調也顯示各團二期生以後成員人氣逐漸上漲，撇開每位成員一定都相當努力，這可能是由於營運方在工作資源分配以及宣傳曝光上調整造成的結果（如乃木坂46四期生賀喜遥香在華語圈的人氣），為了避免青黃不接的狀況，乃木坂46三期之後，櫻坂46、日向坂46二期之後已然成為團內不可或缺的核心力量以及主要吸引參與者的原因之一。

各團統計是依照問券中參與者所選「主要喜歡的團體」分類歸納樣本數，因此在計算總體喜好成員時百分比會有出入，像是單獨看櫻坂46樣本數（n=386）的喜好比例渡邉理佐為51.2%，但對於整體樣本數（n=2760）來說菅井友香被選擇的佔比（25.7%）較渡邉理佐高（21.6%），因此才會出現整體喜好成員TOP10與單獨看櫻坂46族群TOP10不同的狀況，原因較有可能是因為喜愛其他三團（乃木坂46、日向坂46、吉本坂46）的參與者在遇到這題必選題選擇了菅井友香造成的結果。

追伸：雖然常聽到許多討論乃木坂46「二期生呢？怎麼這個沒她們那個也沒她們？」但實際從「喜愛乃木坂46的參與者（n=1912）」數據來看二期生的優先選擇比例，除了堀未央奈（22.2%）以外的下一位是寺田蘭世（8.83%）。

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】