柯佳嬿Netflix台劇打破底線拍大尺度床戲　老公坤達睇完咁樣講

郭靜與坤達日前一起上《36題愛上你》，兩人同為演藝圈不老童顏代表人物，如今都已年逾40。坤達因為擔任《原子少年》導師，重新以歌手身分回到螢光幕前表演，一身肌肉搭配唱跳功力讓粉絲看到他寶刀未老。他打趣：「好懷念Energy，但是只有5秒鐘。」感謝過往的團體經歷，讓自己更成熟、思考更多。



主持人們都對坤達夫妻私下相處很感興趣，好奇問：「佳嬿她是一個什麼樣的老婆？」坤達表示，兩人私下很少鬥嘴吵架，但他覺得太太「應該有種氣場在」，不用生氣就讓自己有點怕，當然他們的生活互動和一般的夫妻並沒有不同。

最近柯佳嬿在劇集《媽，別鬧了！》中有許多大尺度演出，「人夫」坤達頻被網友召喚，要他「快看」。坤達透露「有跟著她一起看」，也認為柯佳嬿「這角色跟之前演過的很不一樣」。夫妻兩人同為演員，坤達對太太的演出抱持平常心，覺得兩人都是在工作，「演員在做的一些事，彼此都蠻能體諒」。他雖然為了搞笑故作生氣，但實際上「真的覺得還好」。

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郭靜回憶在大學時曾練啦啦隊，一練就是8、9年，還曾入選校隊。但她自爆曾在啦啦隊表演時摔出腦震盪，「就短暫失憶幾秒鐘，但我忘記怎麼掉下來」。她沒有因此留下陰影，還覺得這是好事，因為自己不記得摔下來的細節過程，也慶幸沒有傷到脊椎或是腦部。

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