吳青峰苦忍兩年發4千字長文粒粒洋蔥　小S、柯佳嬿等眾星力撐

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-12 22:30

吳青峰日前以「我終究心死了」形容和前經紀人林暐哲的關係，發表近4千字的長文揭露這些年與林暐哲的著作權法庭攻防戰，包含魚丁糸（蘇打綠）成員、好友小S、許茹芸、路嘉欣都留言相挺，小S打氣：「我們都在你身邊，愛你、支持你！」

宥勝、柯佳嬿、黃小柔等眾星力撐青峰（點圖放大瀏覽👇👇👇）

吳青峰IG長文詳細內容（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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目前民事部分一審、二審都是吳青峰勝訴，但林暐哲仍可上訴；昨早開刑事庭，吳、林兩人首度在法庭上碰面，吳青峰提到林暐哲在2014年要他單飛，被他斷然拒絕；2017年時蘇打綠被迫休團，是蘇打綠接受林暐哲的建議才休團，且林暐哲希望他5年內不能參與蘇打綠，也很誇張。

蘇打綠阿福（魚丁糸可田）在社群網站發文聲援，提到吳青峰總是動不動就成為箭靶：「蘇打綠休團，萬萬沒想到這隻箭，卻是從曾認為最親的人手中射出，你被世人誤解休團是為了自己要出來唱歌，當時我們有苦難言，讓你再度成為箭靶，一直委屈至今。」他心疼吳青峰自己扛住了所有射過去的箭，喊話：「從今以後，我們挺著。」

重溫蘇打綠演唱會的感動（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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小威（魚丁糸八女）則說一邊看著吳青峰的文章一邊掉淚：「我想對大家說：過去青峰把他當成父親，一路以來都是無條件力挺…每一次舉辦演唱會，都是青峰主動問暐哲，會不會賠錢？我們需不需要幫忙？（後來我們才發現我們實在太天真了）每一次有觀眾說音樂社壞話，反而常常都是青峰看到暐哲擔心，就衝到第一線回覆留言，最後想出辦法，也安撫觀眾。那麼，誰保護過這樣的他了呢？」

對於林暐哲昨日上午對青峰刑事提告，下午對懷孕的馨儀提刑事告訴，一天內2個團員要出席刑事法庭，小威痛心地說：「你怎麼能？我不想知道你是什麼心態，老實說我也不在乎，你的言行舉止所作所為已經證明了一切，我們是不同世界的人。」家凱（魚丁糸豕豆）透露事發後青峰常躲在家中，可以感受到他對人世的厭倦：「今天，我看到青峰的傷痕累累，青峰，你很堅強，不論如何，我們會在你的身邊。」

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