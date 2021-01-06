《想見你》女神柯佳嬿自細就討厭自己？　爆婚姻現況與老公如室友

台灣女藝人柯佳嬿憑《想見你》拿下第二座金鐘視后獎座，但她接受「ELLE」雜誌專訪時卻說，從小都不認為自己是鎂光燈中間的女主角位置，甚至連女二、女三都沾不上邊。此外，她也分享與老公謝坤達的婚姻生活，竟形容兩人關係如「室友」。

柯佳嬿在新戲《媽，別鬧了》中飾演一個忙著談戀愛而長時間忘記打理自己、照顧自己的女生；至於現實生活中的婚姻狀況，她形容因和謝坤達起床和回家的時間都不一樣，互動較像「室友」：「但是相處時間的長短不是重點，而是當我們各自去做自己的事情，再碰到面的時候，才有新的事情可以跟對方分享。」、「最重要的是，靠自己去磨合，找到一個兩人都很舒服的相處方式就好。」

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從小與兩個細佬一齊睇動漫、一齊長大，柯佳嬿自認聊天和開玩笑的方式，都不那麼「女生」，個性偏獨立中性多一點。她也透露學生時期曾遭排擠：「小時候就沒有辦法很喜歡自己，就覺得好像老是在羨慕別人。」直到後來開始演戲，透過不同角色的表演，探索自我內在的脆弱與恐懼，重新認識自己、了解自己之後，才慢慢找到比較舒服的方式面對人群、生活、工作。

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