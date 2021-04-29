柯佳嬿新書道30+優雅老去：就是不想看到他好　為何要勉強自己？

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-04-29 20:00

【柯佳嬿・再見 少女】柯佳嬿憑《必娶女人》與《想見你》兩摘金鐘獎「戲劇節目女主角獎」，在演藝界打滾十餘年，演技受到肯定；但她原來也有感性「文藝」一面，兩度出書，是次《再見 少女》更是首本散文集，道女生隨年歲經歷成長，必須跟心中那「少女」道別，但也別掉失心中那一塊，遇到對的人對的事，「少女」便會回來。「 30+」女生的人生哲學是－純真與睿智都可兼得。

【柯佳嬿・再見 少女】《再見 少女》登台灣「博客來」排行榜冠軍，出版社緊急加印2萬本。（柯佳嬿 Alice Ko@FB）

幸福是身體與心靈同步：人生總有遺憾，有些人注定錯過

《再見 少女》是柯佳嬿的第一本散文集，與攝影師周墨合作，以77篇文章，說出對愛對人生的感悟或片段。在《彷彿死去的那一年》與《受害者情結》中，都分享了女生對情人的怨恨，不少人對當時人的身分大感好奇，而柯佳嬿雖強調，只是創作，十分抽離。但任情節再天馬行空，時、地、人都是創作，但感情卻假不了的－也都反映了柯佳嬿對這些狀態的描寫。

【柯佳嬿・再見 少女柯佳嬿】在《彷彿死去的那一年》與《受害者情結》中，都分享了女生對情人的怨恨（柯佳嬿 Alice Ko@FB）

今年36歲的柯佳嬿，寫「老少女」心事，寫到「中女」憶苦思甜，想起某年某日某君辜負了自己；某次要是沒有走散；若然誰誰更愛自己、自己可以更懂事，結局會否不一樣？

《放遺憾的美麗 停在這裡》中寫到她朋友的失散戀人，那位他終究不夠愛，就此別離，她寫：

那之後我明白了一件事，原來人生是這樣的，總會有遺憾，有些人喜歡也不一定能在一起，你們就是注定錯過了。 《再見 少女》，柯佳嬿

但多年後的現在想想，這樣也沒什麼不好，也許真的交往還是會分開，回憶就沒有那麼美了。 《再見 少女》，柯佳嬿

柯佳嬿寫，要是那位他再回來找她的朋友，她的朋友也不會不顧一切跟他走，而且，她現在過得很幸福。

【柯佳嬿・再見 少女】為了這本散文集，柯佳嬿親力親為了2年，從前期規劃、製作、攝影及概念發想，親自參與了每個步驟，書中的手寫字，也都出自柯佳嬿之手。（柯佳嬿 Alice Ko@FB）

優雅地老去－不是追求18歳的樣子，而是在自己的年紀中最好的狀態

柯佳嬿寫出對人生的一些感悟，對成長、成熟與老去。老，是很多女生最怕的事，青春不再，便被世界嫌棄。但柯佳嬿卻有不一樣的看法，她曾在IG中寫道：

總有人說歲月對女人很殘酷，我覺得這句話的扭曲價值觀才殘酷。長大跟變老是很正常自然的事情，你我都在這條路上。比起在意歲月流逝而感到焦慮，不如好好把握現在，試著正面樂觀去迎接未來。 柯佳嬿

她指30歲的人，硬要追20歲的狀態，十分痛苦，簡直是折磨自己。她指人生每個階段有不同的美好，學著擁抱現階段的自己，不要去追求不屬於這階段的東西。心靈與身體也一樣，為何那麼怕「初老」呢？亦舒也寫過一句，問到主角願意回到少女時麼？主角答：「回去幹麼？坐着等人騙嗎？」

少女可愛，少女也可不可愛。

▼▼▼誠實地面對感情遺憾事，是人生哭必修課，只是誰人說女生一定要「大方」呢？ 柯佳嬿在《彷彿死去的那一年》與《受害者情結》分享了面對憾事與過客的態度▼▼▼

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