哈利波特｜馬份35歲暴風長老驚現大叔樣　多年後終承認曾暗戀妙麗

曾在《哈利波特》（Harry Potter）電影系列中分別扮演「馬份」與「妙麗」的湯費爾頓（Tom Felton）、愛瑪屈臣（Emma Watson），過去一直感覺像是「友達以上，戀人未滿」，Emma數度表示曾對Tom心動，只是彼此始終沒有真的交往，而Tom則強調對於Emma就像「疼愛妹妹」一樣的喜歡。不過，Tom近日推出自己的專書「Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard 」，首度坦白其實對Emma是有愛慕的火花，可惜兩人之間的火花並不在相同的時刻萌發。



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不少「哈利波特」迷樂見Emma與Tom私下能成為一對，Emma甚至稱Tom是「我靈魂的一小部分」，顯然對他的感情頗深，Tom承認過去不管任何人問道，甚至是前女友潔德高登（Jade Gordon）問起，都只說對Emma是「像喜歡自己妹妹一樣的愛」，其實內心對Emma的感覺遠比這樣要深，而且他也認了Jade對此看得一清二楚，他與Emma之間確實有些難以言喻的情愫。

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Jade和Tom從2008年開始交往，8年之後分道揚鑣，現在已經嫁人、生了個兒子，過得很幸福。然而提到過去那段懷疑Tom和Emma「不只是朋友」的日子，認為Tom再三否認令她覺得自己好像瘋了，總算現在不用再處於那樣的情緒，她並沒對Tom在書中的真情告白發表任何看法，英國《每日郵報》報導，Jade並沒興趣讀Tom的這本新書。

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