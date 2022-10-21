許瑋甯婚後繼續挑戰禁忌演床戲　新劇做肉慾女老師「生擒」男學生

許瑋甯、陳昊森主演的校園愛情劇《第9節課》將於今（2022）年年底在台灣深情鉅獻。許瑋甯、陳昊森2人下半年作品連環發，許瑋甯的《她和她的她》及陳昊森的《罪後真相》話題討論度都相當高。《第9節課》17號更釋出「狂愛篇」前導預告及「相視款」海報，情慾流動的畫面吸睛度爆表。



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海報上，陳昊森依偎躺在許瑋甯大腿上深情對望，旁邊則附上2人充滿粉紅泡泡的心動對白，許瑋甯：「你對什麼人都這麼奮不顧身嗎？」陳昊森：「我只對我喜歡的人。」整體視覺撒上桃紅透明漆，色調浪漫唯美又充滿誘惑的費洛蒙，留給觀眾無限想像空間，不過在浪漫畫面的背後，許瑋甯也分享拍攝過程的笑料說：「感覺很像我在幫他洗頭，很想問他水溫可以嗎？」

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《第9節課》釋出「狂愛篇」前導預告，由陳昊森飾演的天才校霸張一翔，公然在朝會禮堂上對許瑋甯飾演的「表特教師」陳孟筠直球告白：「陳老師，我愛你」，拉開這場校園師生戀的序幕。預告影片展現出臉紅心跳的畫面和對談，許瑋甯望著和自己躺在同一張床上的陳昊森說：「是不是很瘋狂啊？」陳昊森則大膽回應：「瘋，但是我們可以一起瘋」，緊接著直接帶出許瑋甯在床上主動推倒陳昊森的衝擊性畫面，最後搭配畫面的背景對白，是陳昊森邊喘息邊曖昧問許瑋甯：「老師，你也想要我吧？」害羞發言禁忌感滿點，一連串曖昧氛圍擴散，慾望值爆表的片段層層堆疊，讓人心癢。

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對於劇中師生2人這份義無反顧的戀情，許瑋甯表示：「其實我覺得某方面來說，孟筠是在碰到一翔之後，才開始重新認識什麼是愛，因為她看到一翔那份真誠，2個人也都很願意給予對方真心，當然過程中還是會因為年紀、身分感覺糾結，但回歸愛本身，孟筠會覺得愛本來就不應該被限制住」，而陳昊森也分享：「在張一翔的世界觀裡，本來就沒有所謂的對錯，只有我要做跟不要做，有時候愛就是需要一份衝勁，我覺得張一翔某方面也就是因為這樣才更能打動老師的。」

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