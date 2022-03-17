減肥｜許瑋甯66飲食法甩掉10公斤不復胖　營養師揭4種人別嘗試

37歲女星許瑋甯，去年底順利脫單，與藝人邱澤宣布結婚喜訊，看似身材苗條的許瑋甯曾透露，自己是易胖體質，靠著「66飲食法」成功甩肉10公斤，且不再復胖。



66飲食法 斷食有效燃脂

台灣營養師高敏敏指出，「66飲食法」是指，每餐只吃6分飽，且晚上6點後不進食，遵守不把胃撐大、不暴飲暴食的原則，並在固定的時間內吃完晚餐。

其實，66飲食法與168斷食法的原理很相似，都是藉由拉長夜間空腹時間。高敏敏表示，斷食時，身體會進入「分解模式」，也讓平常大魚大肉的外食習慣能有休息的時間、不再增加腸胃負擔，空腹的時間長、更有利脂肪燃燒。

斷食肚子餓可吃4類食物（按圖）

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如果在執行66飲食法時，真的感到飢餓怎麼辦？高敏敏說明，斷食過程中，如果肚子餓可以適量進食，但絕對不能碰加工食物、油炸食物及冰冷飲料，上述3類食物不只熱量高、含鈉量高、糖份高及油脂也偏高，都是造成肥胖原因的兇手。

1. 多喝水：提高喝水量，可以避免飢餓感。

2. 適量黑咖啡：能促進新陳代謝，幫助燃燒脂肪、抗氧化。

3. 吃低GI、高飽足感的水果：像是蓮霧、蘋果、火龍果、番石榴，都很不錯。

4. 吃一盤蔬菜：蔬菜熱量低、富含膳食纖維，多多益善。

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4種人不要隨意嘗試66飲食法

高敏敏提醒，努力減緩橫向發展之餘，也必須清楚了解自己適不適合各種飲食法、斷食法：

1. 高血糖、糖尿病患者

易血糖過低、暈眩。

2. 懷孕、哺乳媽

需要充足營養，宜少量多餐、不適合空腹太久。

3. 飲食失調疾病者

暴食症、厭食症患者，首重先恢復正常飲食。

4. 青少年、成長中孩童

此時期需要充足均衡的能量營養。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】