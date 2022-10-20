下流上車族｜林敏驄大仔林肯智商高達130　學霸之餘極高音樂天份

《下流上車族》中林敏驄飾演兩女之父，是一位慈父，女兒要到外國working holiday 也不忘塞錢給她，看得出角色對女兒的寵愛。

同兩個女兒關係好好。（《下流上車族》劇照）

現實中，林敏驄與前妻陳伶俐在2008年離婚後，二人所生的兒子林肯（Lincoln）和林善（Yohji）跟隨母親生活。長子Lincoln IQ有130之高，從小已是資優兒童，在聖保羅男女中學畢業的他，DSE成績極好，全部科目都考獲5*或以上，於香港大學修讀被視為「神科」的IBGM(International Business and Global Management，工商管理學學士(國際商業及環球管理)，而不知道Lincoln是否遺傳了爸爸林敏驄的性格，他另一個興趣是夾band當主音。

林敏驄大囝林肯熱愛音樂，仲會做主音唱歌。（IG：lincolnlam29）

Lincoln曾在IG分享自己出show的影片，雖不是走男神路線，也不是高大威猛，卻憑一把靚聲以及投入度與及懂得和觀眾搞氣氛，令現場fans極high，粉絲數量分分鐘比父親還要多，唱功亦與父親相當。有報道指Lincoln在疫情前已經常駐於尖沙咀busking，另外Lincoln讀書勁、唱歌叻就連彈琴也相當厲害，中學時已考到演奏級，真的是多才多藝。雖然林肯熱愛音樂，據知音樂只是興趣，在畢業後只打算向business方面發展。

點擊下圖睇Lincoln與陳伶俐：