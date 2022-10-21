BLACKPINK、PSY被踢爆韓國頒獎禮票數造假惹公憤　162萬票全作廢

隨著年末到來，再加上各國防疫政策逐漸放寬，南韓演藝圈各大頒獎典禮也陸續宣佈恢復舉辦線上、線下頒獎典禮，包括「Melon Music Award」（MMA）、「MAMA」Mnet亞洲音樂大獎（Mnet Asian Music Awards）等。



不料，目前正在展開粉絲投票的「Genie Music Awards」（GMA）竟被爆有灌票疑慮，而官方日前更直接點名涉嫌粉絲灌票的藝人包括天團BLACKPINK及享譽全球的Solo歌手PSY，意外掀起熱議。

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開放粉絲進行投票的「idolplus」平台19日發表官方公告中，透露目前正在進行的「GMA idolplus全球人氣投票」項目中，出現不正當的投票情況，因此平台也加強了過濾粉絲投票的後台改善作業，「針對特定後補藝人（BLACKPINK、PSY），出現不正當投票現象」。公告指出，BLACKPINK的灌票數多達1,627,041票；至於PSY則是多達306,908票。

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據了解，這些被檢測為「不正常投票」的票數將被全數取消，「我們將繼續監控，以便將來繼續讓粉絲進行公平投票」。消息曝光後，也掀起南韓論壇「the qoo」上網友的熱議：「BLACKPINK怎麼辦，真讓人無語」、「啊……爲什麼這麼對PSY，太壞了」、「雖然想拿第一但又沒有那麼強的火力，能怎麼辦啊，呵呵」、「非得這麼做？」

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