韓國演唱會2022時間表一文睇清　TWICE見面會$480/韓版未來音樂祭

【韓國演唱會 / 0+3】相信大家都好掛住可以周圍去旅行的日子，一眾韓迷去韓國除了食買玩，去看演唱會都是個好選擇，其實韓國演唱會票價十分相宜，港幣約$480就去到TWICE見面會，約$900又有兩日演唱會由朝唱到晚，即睇詳情！



困在香港接近3年時間，終於久違地有得再次周圍飛，除了等Oppa（韓文哥哥）及Nuna（韓文姐姐）們來香港開演唱會，不如主動少少飛去韓國探偶像！其實韓國演唱會的票價，比起香港的韓星演出一點也不貴，而且相對地更易撲飛，《開罐Opener》整理了11個韓國演唱會及見面會的資訊，不妨加入到旅行行程之中。

* 演唱會日期及時間以南韓時間（GMT+9）為準；票價以韓圜為準，內文港幣換算只供參考，匯率或會隨時變動。

👇點撃圖片看韓國10月、11月有咩演唱會👇

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NCT 127 2ND TOUR ‘NEO CITY : SEOUL - THE LINK +’

日期及時間：2022年10月22、23日 6pm

地點：首爾蠶室綜合運動場 奧林匹克主競技場（잠실 종합운동장 올림픽주경기장）

票價：指定席及GROUND 各132,000韓圜（港幣約$726）

購票網站：YES24

KEY CONCERT - G.O.A.T. (Greatest Of All Time) IN THE KEYLAND

日期及時間：2022年10月22日 6pm、2022年10月23日 4pm

地點：首爾獎忠體育館（장충체육관）

票價：STANDING及指定席 各132,000韓圜（港幣約$726）

購票網站：YES24

2022 AWESOME MUSIC FESTIVAL（2022 어썸뮤직페스티벌）

日期及時間：2022年10月22日 1pm、2022年10月23日 1pm

地點：首爾Nanji漢江公園（서울 난지한강공원）

票價：一日門票 110,000韓圜、兩日門票 165,000韓圜（港幣約$600、$900）

表演嘉賓：Zico、Kai、Loco、Giriboy等38個單位，表演9小時

購票網站：Melon Ticket、INTERPARK

青春Arena 仁川站（청춘아레나 인천）

日期及時間：2022年10月22日 1pm、2022年10月23日 1pm

地點：仁川文鶴主競技場（인천 문학주경기장）

票價：早鳥門票（星期六或日） 88,000韓圜、學生優惠門票 66,000韓圜（港幣約$480、$360）

表演嘉賓：10月22日 Simon D、Aiki、崔叡娜等8個單位；10月23日 WINNER、圭賢、孝琳、Heize、朴明洙等9個單位，表演約長9小時

購票網站：Ticket Link 티켓링크

池昌旭見面會《Reach You 너에게 닿다》

日期及時間：2022年10月23日 6pm

地點：首爾Sejong University Daeyang Hall（세종대학교 대양홀）

票價：全席 66,000韓圜（港幣約$363）

購票網站：YES24

池昌旭見面會《Reach You 너에게 닿다》

EXID FAN-CON《EXID X LEGGO》

日期及時間：2022年10月29日 6pm

地點：首爾YES24 LIVE HALL

票價：全席 110,000韓圜（港幣約$605）

購票網站：YES24

DREAMCATCHER［Apocalypse：Broken Halloween］2022 World Tour

日期及時間：2022年10月29日 7pm、2022年10月30日 4pm

地點：首爾KBS Arena Hall（KBS아레나）

票價：指定席 132,000韓圜（港幣約$726）

購票網站：Melon Ticket

TWICE FANMEETING ONCE HALLOWEEN 3

日期及時間：2022年11月5日 1pm、7pm

地點：首爾KBS Arena Hall（KBS아레나）

票價：指定席 88,000韓圜、Fan Club預售 77,000韓圜（港幣約$484、$423）

購票網站：YES24

2022 TREASURE TOUR ［HELLO］ in SEOUL

日期及時間：2022年11月12日 6pm、2022年11月13日 5pm

地點：首爾奧林匹克體操競技場（KSPO DOME 올림픽공원）

票價：全席指定席 143,000韓圜（港幣約$786）

購票網站：INTERPARK

金聖圭 KIM SUNG KYU Fan Meeting 2022

日期及時間：2022年11月13日 6pm

地點：首爾蠶室學生體育館（잠실학생체육관）

票價：一般席 99,000韓圜（港幣約$544）

購票網站：Ticketlink 티켓링크

2022 SF9 LIVE FANTASY #4 DELIGHT IN SEOUL

日期及時間：2022年11月18日 7:30pm、11月19日 6pm、11月20日 5pm

地點：KINTEX Exhibition Center 2 Hall 7A（일산 킨텍스(KINTEX) 2전시장 7A홀）

票價：全席 132,000韓圜（港幣約$726）

購票網站：Melon Ticket