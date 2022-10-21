向太陳嵐關之琳昔日合照出土 年輕樣貌不輸「大美人」震驚網民
撰文：ETtoday
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「向太」陳嵐在1980年和向華強結婚，如今雖然已經63歲，仍給人雍容華貴的印象。有網友翻出她年輕時跟「大美人」關之琳一起拍的照片，當時體型比現在纖瘦許多，更凸顯一雙大眼睛又圓又亮，令許多人吃驚「年輕的時候好漂亮」。
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照片中，向太穿著一件白色上衣，搭配精心打扮的妝容和首飾，對鏡頭露齒笑得相當燦爛；一旁的關之琳則是穿著紅色上衣，比起表情開朗的向太，她顯得略為靦腆，只是抿嘴優雅地微笑著。兩人氣質雖然不同，但相貌都相當年輕漂亮，一張照片掀起微博熱烈討論。
有人驚豔大呼「向太居然不輸關之琳」、「太美了吧，我的天哪」、「向太的臉長得好大氣」、「我竟然覺得這張照片向太贏了」，甚至有人發問「向太是哪個」，無法判斷出哪個美女才是她；但也有人喊「關之琳更美」、「關之琳公認的大美女」，兩方各有擁護者。
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