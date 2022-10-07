郭碧婷嫁向佐被質問「為何還住在台灣」向太1招化解獲讚尊重新抱
撰文：ETtoday
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38歲台灣女星郭碧婷女兒「小奶黃」日前迎接2歲生日，兒子「龍眼」出生百日，爺爺奶奶向華強、「向太」陳嵐特地飛到台灣團圓出席派對。由於老公向佐日前被大陸狗仔爆料出軌，低調許久的她難得露面，陸網高度關心，甚至有人問「為什麼嫁了一直住台灣？」對此向太回應了。
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郭碧婷和向佐在義大利完婚，婚後懷第一胎生產回娘家台灣，向佐和爸媽特地赴台陪伴，奶奶送上6億台幣豪宅寵媳，一家人曾在台灣跨年。她懷第二胎時一度傳出北京待產，「向太」陳嵐回應傳媒時透露會回台灣，網友問起「嫁給你家了怎一直住台灣？」陳嵐大方回答，「碧婷信任台灣的婦科醫生，三月底回去六月中旬生寶寶了。現在三個人都沒打疫苗。」
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大陸網友對郭碧婷選娘家待產一面倒支持，「怎麽不能住，在這挑事，懷孕本來心情第一位，再加上住在土生土長的地方肯定更適應啊」、「這種豪門還讓她一直住娘家，說明夠尊重夠寵她」、「尊重碧婷的選擇是最好的，在自己熟悉成長的地方孕育新生命，媽媽心情好，寶寶自然也健康快樂」、「想回自己熟悉的地方住會很奇怪嗎，沒那麽多封建思想好不，自己的生活自己做主好嗎」。
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家庭派對向家爸媽到場，網友注意到郭爸爸不在，再度問起「郭爸爸怎沒去」。陳嵐回答「羊了個羊」，引發眾人好奇，此時有人猜測回答是暗指郭爸爸確診新冠肺炎「應該是陽了」，引發網友笑回「向太也太搞笑了」、「向太太幽默了，愛了愛了」，留言互動相當熱鬧。
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郭碧婷產後首露面全家開生日P竟獨欠向佐 網民揶揄是嫁了給向太向太發文論傻才幸福疑隔空向新抱郭碧婷訓話 親爆兒媳婚姻現況郭碧婷爸爸鬧完向佐消失一個月再發聲 怒罵55字後刪光微博帖文向佐疑似裸聊截圖瘋傳 對手瘋傳係呢個網紅 回應極惹火焫㷫網民向佐傳出軌 向太陳嵐沉默16天後微博再發聲 1招成功轉移焦點向佐被岳父證實偷食？郭碧婷昔日1句話竟預言自己下場 網民心疼
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