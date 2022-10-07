郭碧婷嫁向佐被質問「為何還住在台灣」向太1招化解獲讚尊重新抱

38歲台灣女星郭碧婷女兒「小奶黃」日前迎接2歲生日，兒子「龍眼」出生百日，爺爺奶奶向華強、「向太」陳嵐特地飛到台灣團圓出席派對。由於老公向佐日前被大陸狗仔爆料出軌，低調許久的她難得露面，陸網高度關心，甚至有人問「為什麼嫁了一直住台灣？」對此向太回應了。



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郭碧婷和向佐在義大利完婚，婚後懷第一胎生產回娘家台灣，向佐和爸媽特地赴台陪伴，奶奶送上6億台幣豪宅寵媳，一家人曾在台灣跨年。她懷第二胎時一度傳出北京待產，「向太」陳嵐回應傳媒時透露會回台灣，網友問起「嫁給你家了怎一直住台灣？」陳嵐大方回答，「碧婷信任台灣的婦科醫生，三月底回去六月中旬生寶寶了。現在三個人都沒打疫苗。」

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大陸網友對郭碧婷選娘家待產一面倒支持，「怎麽不能住，在這挑事，懷孕本來心情第一位，再加上住在土生土長的地方肯定更適應啊」、「這種豪門還讓她一直住娘家，說明夠尊重夠寵她」、「尊重碧婷的選擇是最好的，在自己熟悉成長的地方孕育新生命，媽媽心情好，寶寶自然也健康快樂」、「想回自己熟悉的地方住會很奇怪嗎，沒那麽多封建思想好不，自己的生活自己做主好嗎」。

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家庭派對向家爸媽到場，網友注意到郭爸爸不在，再度問起「郭爸爸怎沒去」。陳嵐回答「羊了個羊」，引發眾人好奇，此時有人猜測回答是暗指郭爸爸確診新冠肺炎「應該是陽了」，引發網友笑回「向太也太搞笑了」、「向太太幽默了，愛了愛了」，留言互動相當熱鬧。

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