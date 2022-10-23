艾成現身金鐘獎　36歲妻淚訴：每過一天，離見面的時間就近一天

【金鐘獎／艾成】第57屆金鐘獎頒獎典禮「戲劇類」於昨（22）日圓滿落幕，其中在致敬已故電視人的橋段上，出現了8月離逝的艾成，對此，妻子王瞳也感動截下畫面，直呼「老公，沒想到你比我先登上了金鐘獎，但我知道你更想上金曲獎」。



王瞳昨（22）日晚間在個人IG限時動態發文，貼出亡夫艾成登上金鐘獎的畫面，寫下「心痛的感覺好真實，原來心臟真的會痛，每過一天，離見面的時間就近一天，我努力著朝奔向你而活」。

【圖輯】王羽、艾成、明金成等「這樣現身」金鐘獎（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 27

同時她也不忘感謝金鐘獎，「謝謝金鐘獎選這張照片，對我來說意義非凡，老公，沒想到你比我先登上了金鐘獎，但我知道你更想上金曲獎」，還在艾成頭上放了一個王冠的貼圖，就像在說艾成在她心目中是最棒的。

【圖輯】片段播出後全場眼濕濕！點圖放大看台下眾星反應👇👇👇

距離艾成過世已有2個多月，對於痛失摯愛，王瞳先前出席活動就曾分享，「不變的是，我每分每秒都很想他，我想最難承受就是思念和遺憾」，更透露艾成的牙刷、藥都原封不動在原本的位置，「我沒有要跟成成說再見，因為對我而言這不是結束，而是開始。」

【相關圖輯】太太王瞳一睇結婚相爆喊：「我就當作今天也是在跟你辦婚禮…」點圖放大看更多艾成追思會現場照👇👇👇

+ 11

另外在致敬已故電視人的影片中，包含陳松勇、唐川、脫線、顧寶明、洪綺陽、劉引商、常楓、明金成、蔡頭、王羽、巴戈、艾成和朱俐靜等人都陸續出現，短短幾分鐘的影片，令在場不少人紅了眼眶，主持人曾寶儀更在最後喊道，「你們依然是最耀眼的群星」，惹哭許多觀眾。

【圖輯】點圖放大看更多艾成36歲太太王瞳IG靚相👇👇👇

+ 7

延伸閱讀：

與韓國瑜尬場輔選拚2024？ 侯友宜：「朋友要團結在一起」

【本文獲「TVBS」授權轉載。】