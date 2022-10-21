金鐘獎｜33歲女星撐爆衫「胸墊溢出」認減肥失敗　網民批壓到變形

【金鐘獎】33歲台灣女星蔡尚樺今年以《全民星攻略》、《全明星運動會》兩個節目入圍益智及實境節目主持人獎，原本就有E Cup好身材的她禮服大方展露自己的優點，一襲黑色緊身褲裝擠出超深事業線，火辣程度讓紅毯主持人直呼不敢直視。蔡尚樺之前曾放話要瘦3kg出席金鐘獎，但她展露超豐滿上圍，自嘲：「這樣好像瘦身沒有成。」



對於蔡尚樺火辣擠奶，網友直呼：「尚樺擠到爆炸了啦...連胸墊都衝出來。」、「尚樺擠得太用力了…」、「金鐘節目類第一美出現了。」但也有人認為並不優美，「壓成這樣怎麼會好看，不太理解。」、「擠成這樣 真的好怪。」

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