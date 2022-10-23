金鐘獎｜陳亞蘭成史上首位「女視帝」引爭議　台灣文化部咁回應

第57屆電視金鐘獎戲劇節目男主角一獎，由主演《嘉慶君遊臺灣》的歌仔戲天王小生陳亞蘭獲獎，成為史上第一位女視帝。「文化部」Facebook Page恭賀，這是金鐘史上第一位獲得男主角獎項的女性演員。



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文化部說，陳亞蘭突破性別限制，透過精湛演技與動人詮釋，傳神演繹戲劇中的男性角色，獲獎實至名歸；也讓大眾見證台灣戲曲創新中發揚傳統、傳承中與時俱進的豐沛生命力。「讓我們一起恭喜陳亞蘭，也感謝她替台灣電視史寫下這麼精彩的篇章」。

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