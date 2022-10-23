金鐘獎｜44歲楊謹華入圍7次全部食白果！網民揭1個原因失視后
撰文：聯合新聞網
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【金鐘獎／楊謹華】楊謹華今年第7次在金鐘獎「食白果」，不少網友都為她感到惋惜，更憶起6年前她以《一把青》入圍視后，最後敗給柯佳嬿，直呼當年師娘這個角色是巔峰，竟然沒有得獎。
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不論在Dcard、PTT上網友們都對於楊謹華今年再次以一票之差，與金鐘視后獎座擦身而過感到可惜，因此紛紛憶起當年她以《一把青》師娘的角色爭奪視后，最後沒能得獎的遺憾，「《一把青》她就該拿了 一把青真的很可惜」、「真的欠一座金鐘獎給楊謹華！」、「《一把青》沒拿太傷了」、「老實說師娘後的劇本角色發揮都普通，《一把青》沒得真的是無語⋯⋯」、「《一把青》真的是意難平」。
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不過也有些網友覺得，可能因為楊謹華演出的蘇媽媽角色在第一季就「領便當」了，因此「蘇媽媽這種可能因為出現時間，而影響的真的吃虧」、「很欣賞楊謹華的演出，但我更希望是在像師娘那樣角色的時候拿獎，蘇媽媽這個角色並沒有特別突出」。
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