7套必睇懸疑台劇　梁詠琪《聰明鎮》撼前度鄭伊健《百萬人推理》

【梁詠琪／聰明鎮／鄭伊健／百萬人推理】繼Netflix台劇《模仿犯》釋出前導海報之後，這陣子懸疑犯罪相關台劇的討論度也不斷竄升，除了《誰是被害者》、《華燈初上》之外，這就推薦七套已開播／待開播「懸疑推理台劇」，你心中的神劇又是哪一套呢？



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一、《模仿犯》

即將開播的Netflix台劇《模仿犯》，翻拍自日本推理女王宮部美幸同名暢銷小說，由吳慷仁、柯佳嬿、林心如、庹宗華、姚淳耀、范少勳等人主演。故事設定在台灣90年代後期，面對電視台、媒體第四權興起，藉由連續殺人命案揭露人性黑暗、媒體亂象。劇中吳慷仁將飾演兇殺刑案檢察官，而柯佳嬿則飾演犯罪心理諮詢師，這部劇可說是影帝、影后眾星雲集，讓人相當看好！

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二、《我願意》

7月29日已開播的台劇《我願意》是由姚淳耀、炎亞綸領銜主演，劇情圍繞在一個虛構的宗教團體「幸福慈光動力會」，講述教主與旗下教徒的故事，內容涉及邪教團體、性侵、欺凌、自殺等議題，教主如何趁著人心的脆弱入侵，藉此操控對方心理，騙取利益！這部戲也因為柯淑勤全裸床戲，以及姚淳耀和炎亞綸男男激吻、裸身擦澡戲，讓不少網友評論：「尺度超大，直逼恐懼內心！」

三、《茁劇場－滴水的推理書屋》

8月6日已開播的《茁劇場－滴水的推理書屋》是由MyVideo、公視共同監製《茁劇場》系列的第一部作品，改編自作家臥斧的原著小說《FIX》，由羅宏正、李沐、陳婉婷、黃河、林映彤、管翊君主演。劇情講述檢察官林穆青（李沐飾）在追蹤疑似偽裝成自殺的案件時，發現與推理小說的內容極為相似，而在城市的另一角，偵探書屋店長高辰緯（羅宏正飾）也正被捲入殺人案中，3名好友看似挺力相助，實則各懷鬼胎。複雜關係的人物關係和劇情，也成功引起劇迷們的好奇心及討論度！

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四、《華燈初上》

說到集結懸疑、犯罪、驚悚元素的台劇，一度在台灣掀起話題熱潮的台劇《華燈初上》也不在話下，由林心如、楊祐寧、楊謹華、鳳小岳、張軒睿、劉品言、謝瓊煖、謝欣穎、郭雪芙等人主演。《華燈初上》不只卡司陣容非常強大，劇本上也以三部曲形式釋出，第1部圍繞在命案發生前的故事；第2部主要探索兇手及犯案動機；而第3部內容則描述被害者及兇手之間的糾葛，條通文化、陪酒小姐的愛恨情仇，層層鋪陳緊抓劇迷的好奇心！

五、《良辰吉時》

3月27日開播的台劇《良辰吉時》集結了奇幻寫實、黑色幽默等劇情元素，由侯孝賢擔任總監製。這部戲的亮點除了於基隆市取景之外，全劇7集雖然看似都發生在虛構城市「太平市」，但彼此又可以是一部獨立的故事，而且出演的藝人也是星光熠熠，像是張艾嘉、謝欣穎、楊祐寧、林哲熹、洪小鈴等。整部戲透露著詭異氛圍，將人性、生死串連起來，網友評論是一部劇情值得深思、議題值得深究的深度劇。

六、《聰明鎮》

驚悚恐怖台劇《聰明鎮》是改編自「日本恐怖大師」伊藤潤二漫畫，由梁詠琪、陳姸霏領銜主演，已於2022年6月開拍，預計會在2023年開播。這部戲不只是香港女星梁詠琪首次接演台劇，在《聰明鎮》劇中她將飾演一位為了女兒前途，可以不惜犧牲一切代價的單親媽媽。除了上述2位主演之外，這部劇也找來許多新生代演員，像是宋柏緯、劉修甫、潘綱大、余杰恩、鄭煒齡等。

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七、《百萬人推理》

由《華燈初上》團隊推出的第二部作品《百萬人推理》，結合了懸疑犯罪和現代最夯的「網絡社群」話題，不只由「浩南哥」鄭伊健、李霈瑜主演，還有李李仁、陳姸霏、蔡凡熙、婁峻碩、王柏傑等驚喜陣容，就連YouTuber網紅阿翰、千千、琳妲也都會客串參演哦！《百萬人推理》劇情講述一場詭異棘手的「網絡預言殺人」事件，戴著面具的女人自稱是「巴巴女巫」，在網絡上不斷成功預言多場命案，網紅接連遭到殺害，面具背後的真實身份、殺害多位網紅的真正目的是本劇最大看點，預計會在2023年第一季推出。

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