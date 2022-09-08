《華燈初上》4大陪酒小姐入圍第57屆金鐘獎　林心如楊謹華爭視后

【金鐘獎／華燈初上／Netflix】「第57屆金鐘獎」電視綜藝與戲劇將首度分開舉辦，分別為電視節目類、電視戲劇類頒獎典禮，更在9月7號舉辦入圍名單記者會，並由薛仕凌、小薰、陳美秀等人出席揭曉名單，被不少網友封為「最大黑馬」的《華燈初上》入圍11座獎項，其中「光酒店」的小姐們包括林心如、楊謹華爭奪視后殊榮，而謝瓊煖和劉品言則角逐「最佳女配角獎」；後者更激動放話：「跟我最愛的光女團一起走紅毯！」



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Netflix台劇《華燈初上》播出後話題十足，帶觀眾解析重重迷思，並在3季後的大結局終於揭曉殺害由楊謹華飾演的蘇媽媽「蘇慶儀」的兇手，就是劉品言飾演的「李淑華」（花子）。如今「第57屆金鐘獎」入圍名單曝光後，在劇中爭得要死要活的林心如、楊謹華又要在典禮上演「姐妹鬩墻」戲碼，而本就各懷心思的「光酒店」中，謝瓊煖和劉品言則分別入圍了「最佳女配角獎」。

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對此，劉品言稍早前得知自己入圍的好消息後，直言相當開心：「可以跟華燈團隊以及我最愛的光女團一起走紅毯，是大家的力量讓華燈閃閃發亮，謝謝！」謝瓊媛則不改「大姐」本色，坦言這次能以「季滿如」（阿季）一角入圍真的非常高興，還透露入圍名單不斷公佈時，《華燈》的聊天群組就一直跳出通知：「小豪一直在公布誰入圍誰入圍，大家都很開心非常開心！開喝先啦！」

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不過，謝瓊煖畫風一轉，想到頒獎典禮即將到來，心臟就像快要爆炸一樣：「緊張死了！太刺激了！」至於《華燈初上》在非演員類別的技術獎項中只入圍了「戲劇配樂獎」，謝瓊煖也深感可惜。另外，在劇中和劉品言成為「共犯」的章廣辰也入圍了「最佳男配角獎」，他在得知此事後也感慨直言：「謝謝《華燈》幕前幕後所有演職人員的幫忙，謝謝金鐘獎和評審們的鼓勵，讓我媽媽很開心，謝謝！」

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