楊祐寧結婚｜足本還原求婚一刻超感動　小7歲妻「0.01秒」𦧲飯應

台灣男星楊祐寧與小7歲妻Melinda2020年登記結婚，生下寶貝女兒Anah後，因當地疫情影響的婚禮，31日晚於台北文華東方酒店席開45桌補辦婚宴，新郎高大帥氣、新娘一襲爆乳透視婚紗、性感美豔，二人牽手燦笑，婚禮幸福溫馨，夫妻兩有女萬事足，被問還想要再生幾個？祐寧信心滿滿，大呼：「愈多愈好，只要太太答應，生一個球隊！橄欖球隊（15人）！」



楊祐寧因是虔誠基督徒，婚宴前先舉行教會儀式婚禮，一歲多的女兒是花童，受訪時，楊祐寧笑言，因想有個驚喜， 婚禮前刻意不看老婆的婚紗，直到到教會舉行婚禮時，看到岳父牽著老婆走進場，才第一次看到老婆的爆乳性感婚紗，他笑稱當下大為驚豔也很感動，一度在發表誓詞，為整場氣氛激動、熱淚盈眶，美貌、氣質兼具的Melinda第一次面對媒體大陣仗，表現落落大方，表示為了婚禮，自己有刻意瘦身，笑讚老公：「他天生麗質不用努力（瘦身）。」

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新人婚禮現場親吻對方，楊祐寧笑說，當初求婚時，去了一個曾約會過、有意義的地點，單膝下跪求婚時：「太太考慮不到0.01秒，我說『你願意..』，她馬上說願意」，提到婚後財政是否由老婆管？楊祐寧坦言：「我是很希望她管，還有人可以幫我報稅，但她對數字完全沒有概念，所以是我太太叫我管財政」。

楊祐寧與Melinda婚宴，除了先前合作過的《華燈初上》演員林心如、楊謹華等，還有六月夫妻、曾少宗、賈靜雯修杰楷夫妻、張孝全等賓客巨星雲集。

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