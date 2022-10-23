謝盈萱金鐘獎「爆粗」11字下跪道歉　雙料入圍奪視后卻搞錯得獎作

【金鐘獎／謝盈萱】金鐘57戲劇類昨（22）日開撕，「台灣劇場女神」謝盈萱入圍7次金鐘獎全槓龜，終於在今年奪下「視后」；由於她此次雙料入圍，上台時誤以為是《俗女養成記2》得獎，脫口罵出髒話「FxxK」，引來全場笑噴；事後慶功宴，謝盈萱直接下跪道歉了！



謝盈萱今年以《四樓的天堂》、《俗女養成記2》雙料入圍「戲劇節目女主角獎」，最終以《四樓的天堂》奪下視后；怎料上台時，她誤以為是以戲劇《俗女養成記2》奪得，還感性地感謝編劇寫出好的好故事，「讓一個40歲的女生有機會」，結果下秒脫口髒話「FxxK」，真性情畫面笑翻眾人。

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謝盈萱致詞認錯作品的舉動，感到相當抱歉，在慶功宴時趕緊向《四樓的天堂》導演陳芯宜單膝下跪道歉，還委屈地噘起嘴，逗得全場大笑。

由於謝盈萱在台上真性情的個性，像極了《俗女養成記2》的女主角「陳嘉玲」，彷彿被上身一般。對此，謝盈萱也很後悔地說，她感謝有拍攝《俗女》，但在場上發生了陳嘉玲會做的事，直言發生了也沒有辦法，真的很感謝導演、團隊沒計較；至於髒話部分，謝盈萱直言，「這不是好習慣，大家原諒我」。

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