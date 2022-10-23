金鐘獎｜盤點紅地氈最美5女星《華燈》林心如楊謹華戲內鬥到戲外

第57屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮在昨（22）日晚間7點於國父紀念館登場，本屆的星光大道主持人由楊小黎與陳家逵攜手主持，《TVBS新聞網》特別整理出本屆金鐘獎戲劇類星光大道紅地氈五美，包括本屆入圍金鐘視后的林心如、楊謹華，另外還有迷你劇集入圍者程予希、陳庭妮，以及頒獎嘉賓陳意涵。



林心如身穿Oscar De La Renta海洋綠蝴蝶結雲紋羅緞禮服裙現身紅地氈，這件禮服採用海洋綠色的真絲雲紋羅緞製成，背後立體的蝴蝶結和合身的胸衣設計，完美詮釋了自品牌誕生以來就一直頌贊的永恆女性氣質；鞋子是義大利時尚品牌 Aquazzura，珠寶來自以藝術聞名的華人珠寶設計師CINDY CHAO ，Feather Collection的白鑽羽毛耳環以1012顆石白鑽串成，共41.7克拉，Four Seasons Collection樹枝手環共71.49克拉，紅地氈造型總價值約5千30萬元台幣。

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楊謹華以全黑的深V禮服踏上紅地氈，搭配鮮紅唇色，展現高貴優雅的氣場，將入圍作《華燈初上》角色蘇媽媽的氣質登上紅地氈，楊謹華本屆入圍戲劇節目女主角獎，這是她第6度入圍金鐘視后。

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陳庭妮以Celine Couture禮服現身金鐘紅地氈，將自己骨感的美完美的詮釋，陳庭妮在典禮上配戴的珠寶品牌是Cartier，高跟鞋品牌則是Jimmy Choo。陳庭妮今年以《火神的眼淚》入圍戲劇節目類女配角獎，她演活了女消防員在特定職業存在於社會中的刻板印象，同時又得面對母親帶給她的不諒解與情緒勒索，在內外煎熬的夾擊，不但為灰心喪志，反而永不退縮堅強的面對一切，堪稱生涯最精彩的演出。

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陳意涵一直都是可愛的代名詞，當晚她選用淡綠色的緞帶評口洋裝配上灰紫色的長裙，展現層次感的穿搭藝術，令人眼睛為之一亮。本屆陳意涵擔任頒獎嘉賓，將與韓星朴海英頒發戲劇節目男主角獎與戲劇節目編劇獎。

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程予希以一襲紫色削肩禮服踏上紅地氈，典雅、性感搭配上程予希的甜美笑容，令人印象深刻。程予希今年以《第一次遇見花香的那刻》首度入圍金鐘獎，劇中她與林辰唏有一段無疾而終的同志情，因為時間與社會價值漸行漸遠被迫分離，程予希成功的將小女孩對於愛情的期待、羞澀、徬徨點綴的閃閃動人，水汪汪的瞳孔透映出彷彿只要有愛就能抵擋所有困難的純真，或許這樣真摯的表演能讓她成為黑馬，奪下個人首座金鐘獎。

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