美麗戰場｜觀眾猜測「大結局」　一言sir 受不住打擊自殺去世？

《美麗戰場》即將踏入結局篇，劇情逐漸回到現實時間線，高潮也愈來愈近，網絡上亦有流出《美麗戰場》「大結局」的劇情發展，而其中有位觀眾就估到似層層！



有觀眾爆料指《美麗戰場》結局篇其中有個橋段，鐘家寶（陳瀅飾）會因太討厭王一言（陳山聰飾）的獨斷專行，利用李靜兒（劉佩玥飾）記者的身份，去曝光王一言的控制慾，更可能導致一言sir 受不住打擊自殺去世！

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而逃亡台灣的鍾家琪（蔣家旻飾）靠着資本力量，從台灣回來香港影壇與鍾家寶決戰，最後因為威爺（李成昌飾）的事，被警察拘捕！而渣男程裕進（丁子朗飾）則淪為乞丐想報復林小美（陳曉華飾），不過最後林小美卻與家明（張馳豪飾）在一起，最後林小美同鍾家寶友情決裂。

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至於龐振宇（方力申飾）同鍾家寶結婚後才知道她心裏早有所愛，甚至知道她有心利用自己擺脫某些人，因此龐振宇憤恨不平出軌唐昕（朱晨麗飾）。另外，林靜兒曝光鍾家寶被家暴事宜，豈料家寶對外回應沒有此事，靜兒才知道被家寶利用，姊妹倆的友情徹底決裂。而靜兒則接受了除富貴的追求，兩人成功在一起。

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最後，觀眾更爆稱龐振宇是個很有野心的人，在家裏也只不過是扮豬食老虎，所以觀眾猜測，龐振宇在遊艇上失蹤絕不會輕易出事，如果真的出事都只不過是他一手策劃的陰謀。結局篇內容是真是假，就真係要觀眾慢慢追先知啦！