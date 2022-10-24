余德丞離開TVB因禍得福　助陣NowTV擔任世界盃專業評述員：好開心

余德丞（Dickson）今日（24日）以一身專業評述員打扮出席NowTV 《FIFA世界盃2022》發布會，出了名是英超球隊熱刺狂熱球迷的Dickson在台上坦言，因為隊中兩名前鋒哈利簡尼及孫興慜的緣故今年會特別留意英格蘭及南韓隊，又自嘲表示「基本上做熱刺球迷都唔會好開心，因為都成日被人挖苦，今年韓國隊都幾難打，小組賽出線我覺得都幾渺茫，至於簡尼喺熱刺基本上係唔會有獎攞，所以我好希望佢可以喺英格蘭攞到獎，希望英格蘭最少都入到四強！」



余德丞今日出席NowTV 《FIFA世界盃2022》發布會。（陳順禎 攝）

TVB繼失落上屆2018世界盃播映權後再無緣今屆賽事，今年四月離巢的Dickson卻因此因禍得福，更有機會擔任世界盃的專業評述員，他笑言可以有這個機會實在太難得：「咩都嘗試下，都好感恩有呢個機會，始終四年一次世界盃，唔係咁容易可以再做得到，真係好開心。」

余德丞、許賢和ERROR成員保錡。（陳順禎 攝）

其實Dickson於2014年世界盃期間曾經在無綫19台（無綫收費電視）的《低俗講波團》中擔任過評述員，只不過該節目以「低俗、輕鬆講波」為賣點，有別於體育台的專業評述：「當時係用輕鬆談笑風聲嘅然式去主持，今次就係專業嘅評述，你睇下，我都着晒西裝打晒呔，係另一個感覺。」至於之後會否繼續向專業評述員發展，Dickson坦言未必，但非常歡迎繼續有不同的講波機會。

余德丞於2014年世界盃期間擔任《低俗講波團》評述員，不過該節目以「低俗、輕鬆講波」為賣點，有別於體育台的專業評述。（網上圖片）

余德丞（中）將與一班專業評述員一同主持世界盃。（陳順禎 攝）

他笑言自己作為一個熱刺球迷，早已受盡其他球隊粉絲的冷言冷語，又提醒大家如果在觀賞世界盃賽事遇到與其他球迷時，要盡量避免發生吵架的情況：「點樣可以唔好鬧交真係好睇自己，有時有風唔好駛盡𢃇，唔好去得太盡，始終波係圓嘅，呢一秒贏緊未到完場都唔知係咪真係贏咗，所以凡事留一線，日後好相見。」至於能否接受自己的另一半穿起自己愛隊宿敵的球衣打氣支持，Dickson則笑言為何不可：「咁佢有佢嘅意願，我都阻止唔到嘅，唔通逼佢『除衫啊你』咁咩，都要尊重嘅！」