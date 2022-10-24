保錡同許賢睇波唔預ERROR　爆肥仔講波講到瞓着：冇得強迫人哋

「試當真」成員許賢及ERROR成員保錡今日（24日）以宣傳大使身份出席NowTV 《FIFA世界盃2022》發布會，兩人分別穿上德國隊和英格蘭的波衫，雖然是「打對台」，不過一樣熱愛足球的兩人一見面就「雞啄唔斷」講個不停。兩人能夠一同為世界盃這個四年一度的盛事拍宣傳片，其中許賢更創作兼演唱世界盃主題曲令他倍感興奮：「我自己本身都鍾意拍足球片，嚟到世界盃我更加想食住個勢引人去睇世界盃，睇下遲啲可唔可以令更多人留意返本地波，係一個好嘅機會將對足球嘅愛轉化落嚟。足球嘅歌唔多，今年有幸再整真係好榮幸。」



ERROR成員保錡及「試當真」成員許賢以宣傳大使身份出席NowTV 《FIFA世界盃2022》發布會。（陳順禎 攝）

保錡坦言足球是自己小時候的夢想，原來他18歲之前曾是足球預備組的成員，再加上自己是ERROR中唯一喜歡足球的成員，因此今次自己才「單飛」出席足球活動：「我覺得公司呢個選擇都幾好，冇強迫任何人去參與一件事！如果有留意我哋（ERROR）有做歐洲國家盃嘅評述，肥仔係瞓着咗覺，同埋佢哋都特別表達咗唔係特別鍾意足球，真係冇興趣係冇得強迫人哋，冇興趣做嗰件事就會好唔開心，好鍾意就會好享受！」他又笑言自己不會強迫ERROR成員與自己一同睇波，不過成員之中只得阿Dee比較對足球有認識。

保錡表示自己雖然是利物浦的球迷，但卻非常喜歡曼城球員霍頓，因此為了他而支持英格蘭。（陳順禎 攝）

保錡坦言現時存在太多變數，無法透露ERROR今年會否有開演唱會的計劃。（陳順禎 攝）

許賢表示自己和朋友們睇波時會小賭怡情，自己只會用雙位數「投資」，當玩遊戲一樣：「我朋友試過贏五位數，世界盃嘅時候，嗰個朋友都好熟嘅，有一齊拍片！唔開得名！」至於保錡則表示自己未試過買波：「我一蚊都冇賭過，因為我唔賭錢嘅！」

許賢表示自己非常喜歡奧斯爾，雖然他現時已經不在德國國家隊，但依然對德國隊有情意結。（陳順禎 攝）