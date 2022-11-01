「兇版Angelababy」還原Netflix三級片性感女妖　網民讚超越原版

在網路上，有著93萬IG追蹤，跨足model、歌手和品牌主理人的「兇版Angelababy」黃琳於日前分享自己的萬聖節裝扮，引發超過5萬位網友按讚、分享。



這由 黃琳 所打扮的角色，為Netflix限制級動畫《愛x死x機械人》（Love, Death & Robots）第三季中、描繪女妖與士兵之間故事的《吉巴羅》（Jibaro）。鑒於角色吉巴羅為生活富饒的原住民，所以在服飾上，除了大量的珠寶、綴飾作為搭配，華麗的頭戴也為吉巴羅的深刻象徵。

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而雖說黃琳此次沒有畫上與吉巴羅相似的妝容，但在服飾上卻精心的仿造，甚至鑒於黃琳姣好身材的關係，令此套裝扮在華麗上也不失火辣、性感的意象，十足獲得網友們的熱烈好評。

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