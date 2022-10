李元玲：萬聖節你要扮什麼？IG曬性感cosplay照　網民想扮佢男友

【萬聖節/李元玲】來自馬來西亞吉隆坡的李元玲,因天使般的精緻臉孔、纖細高䠷的魔鬼身材,被賦予了「鋼琴女神」的美譽,事實上,李元玲不僅是一名出色的鋼琴家,同時還是一名參演過多部電影的演員,以及一名擁有超過200萬粉絲的知名網紅。對此,李元玲在社交平台上分享了許多COSPLAY的美照,其中最新的火辣造型更引起了粉絲們的暴動,紛紛留言,「我要扮妳一生!」



【圖輯】點圖放大看「鋼琴女神」李元玲新相及更多IG性感照👇👇👇

+ 31

據悉,經常在個人Instagram帳號上分享日常生活以及工作的李元玲,近日曬出了幾張美照並寫下,「What you dressing up for Halloween?萬聖節你要扮什麼?」掀起了粉絲們的熱議。李元玲還在貼文的最後強調自己的裝扮是一個「大反派」,從畫面中能夠看見,身穿細肩帶小可愛、高馬尾的李元玲,大方的展現著傲人的上圍,螞蟻腰也是其中的亮點,手上還有模有樣的拿著一把長槍。

李元玲最新的萬聖節造型美照曝光後,粉絲們紛紛湧入評論區留言,「性感漂亮的特務」、「我要扮妳一生」、「可以扮我的老婆嗎」、「這是萬聖節最火辣的造型吧」、「我想扮女神的男朋友」、「花不一定是為花店而開,但我絕對是為你而來」、「到底在美什麼的啦」。

【同場加映】最佳水著|00後眼中香港最強比堅尼女神Top 13 誰贏林明禎?(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 60

延伸閱讀:

確診數連降4天…高原期快結束?專家估「11月初」有望鬆綁7+0、放寬戶外口罩令

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】