李元玲：萬聖節你要扮什麼？IG曬性感cosplay照 網民想扮佢男友
撰文：中天新聞網
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【萬聖節／李元玲】來自馬來西亞吉隆坡的李元玲，因天使般的精緻臉孔、纖細高䠷的魔鬼身材，被賦予了「鋼琴女神」的美譽，事實上，李元玲不僅是一名出色的鋼琴家，同時還是一名參演過多部電影的演員，以及一名擁有超過200萬粉絲的知名網紅。對此，李元玲在社交平台上分享了許多COSPLAY的美照，其中最新的火辣造型更引起了粉絲們的暴動，紛紛留言，「我要扮妳一生！」
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據悉，經常在個人Instagram帳號上分享日常生活以及工作的李元玲，近日曬出了幾張美照並寫下，「What you dressing up for Halloween?萬聖節你要扮什麼？」掀起了粉絲們的熱議。李元玲還在貼文的最後強調自己的裝扮是一個「大反派」，從畫面中能夠看見，身穿細肩帶小可愛、高馬尾的李元玲，大方的展現著傲人的上圍，螞蟻腰也是其中的亮點，手上還有模有樣的拿著一把長槍。
李元玲最新的萬聖節造型美照曝光後，粉絲們紛紛湧入評論區留言，「性感漂亮的特務」、「我要扮妳一生」、「可以扮我的老婆嗎」、「這是萬聖節最火辣的造型吧」、「我想扮女神的男朋友」、「花不一定是為花店而開，但我絕對是為你而來」、「到底在美什麼的啦」。
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