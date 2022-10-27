炮友超過20個！日女偶像靠約炮舒壓　街頭獵豔「不是胖子都可以」

現代人生活步調緊湊，越來愈越的工作壓力，適時消除壓力對身心健康非常重要。日本一名前女偶像胡桃空（胡桃そら）在深夜節目自爆，擔任地下偶像期間曾有20名炮友，甚至曾在澀谷街頭獵豔，直言「不是胖子都可以」。



綜合日媒報導，現年25歲的前女偶像胡桃空，20日在東京電視台的一檔深夜節目分享瘋狂經歷，她回憶當地下偶像時工作非常忙碌，平均每年要舉辦1千場表演，工作行程緊湊到每月僅有1、2天休假。因為壓力過於龐大，胡桃空坦言「想做一些不切實際的事情」，她自曝擔任地下偶像的3年半期間，曾和許多男性約炮，「只記得有20個、但可能還更多」。

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胡桃空回憶，對象身分涵蓋YouTuber、主持人、舞台演員、外國人，和炮友見面頻率因人而異，可能2年一次、6個月一次、1個月一次或每周一次，「完全根據當時的心情決定」。此外，胡桃空坦言對這群炮友完全沒有戀愛的感覺，不曾因發生肉體關係而喜歡上對方，她還說若對方「暈船」喜歡上自己、態度變得太積極，會直接切斷聯繫。

另外，胡桃空還說曾在澀谷街頭搭訕男人，「只要不是胖子都可以」。最後，據說有幾次胡桃空在表演開始前，曾邀請炮友到現場。

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