大陸男星陸樹銘離世享壽66歲　演周星馳版《西遊記》牛魔王最經典

【陸樹銘離世】據陸媒報導，曾在1995年周星馳版《西遊記》中飾演「牛魔王」的大陸男星陸樹銘於今（1）日離世，享壽66歲。



陸樹銘因在1994年戲劇《三國演義》中飾演「關羽」被大眾熟知，隔年則出演的由劉鎮偉執導、周星馳、朱茵等、莫文蔚等人主演的電影《西遊記》，可說是「星爺」周星馳影視作品中相當經典的一部，而陸樹銘則在該作中演出「牛魔王」。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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據報，當時他受武術指導程小東邀請而出演該作，為了飾演「牛魔王」需在身上塗膠黏毛，讓他奇癢無比，但他仍為戲忍受，且因角色造型，根本讓人認不出是誰。

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