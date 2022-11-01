哈利波特｜四大童星片酬排行榜　一男星8集僅出現31分鐘吸金過億

【哈利波特】經典電影《哈利波特》（Harry Potter）系列風靡全球，更是捧紅了一票童星，近來外國媒體就公開當中4位主角的片酬與演出時間，意外的是反派角色「馬份」，8集下來竟只出現了31分鐘，但超強存在感仍讓不少影迷對他印象深刻。



根據外媒《鏡報》報導，《哈利波特》4位主要童星的片酬，最高的自然是飾演主角「哈利波特」的丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe），總計出場539分鐘，片酬為8400萬英鎊（約7.6億港幣）。

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再來則是飾演「妙麗」的愛瑪屈臣（Emma Watson），一共出場205分鐘，總片酬為6200萬英鎊（約5.6億港幣），以及「榮恩」路拔格連（Rupert Grint）的211分鐘、3700萬英鎊（約3.3億港幣）。事實上，路拔格連過去就曾表示，演出《哈利波特》的片酬就足夠他吃一輩子，這句話果然所言不假。

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不過令人震驚的是，存在感超強的「馬份」湯費頓（Tom Felton）8集電影下來，竟只出現31分鐘，就連近期已故、飾演「海格」的羅比寇特蘭（Robbie Coltrane）也有45分鐘，不過即使如此，「馬份」依舊賺了1400萬英鎊（約1.2億港幣）的驚人片酬。

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