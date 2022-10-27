哈利波特｜如果霍格華茲有香港學生會點？網民：這個人一定出現！

相信有不少人曾幻想過，若哈利波特的世界變為真實的話世界會有甚麼變化？近日，有網民於討論區上帖文表示若霍格華茲有香港學生的話，裡面會有甚麼出現和發生，帖文即引起大批網民創意大爆發，爆笑回應「有香港人就有炒價！」，「連魔杖都肯定比人炒到上天」。



圖為哈利波特劇照

近日有網民於連登討論區上以「如果霍格華茲有香港學生，會發生乜嘢事？」為題發起討論，並表示「淨係諗到學生溫書溫到壓力過大跳天文塔」，帖文一出即激發起網民的創意細胞，紛紛將香港的「特色」表露無遺。

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魚蛋燒賣是香港的名物之一，有網民就表示會「用枝魔杖篤燒賣魚蛋食」亦有網民就認為有香港學生的學校就「一定要有Dem beat！」。Dem beat一直都是香港大學中的獨有文化，於大學裡差不多每個舍堂、莊都會有自己獨一無二的beat，而有網民就為哈利波特的學院「葛來芬多」自創一首beat「入葛來! 霍格華茲我稱霸，望一下 雷文克勞在腳下，無有怕 史萊哲林過檔分多!」。

圖自連登討論區

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除此之外，有網民表示無論香港學生去到哪家長都一定不會放棄補習，所以「一定會有補習天王出現比香港學生補習」，「香港學生去邊，YYLam就喺邊」。有網民更爆笑列出一個香港不可不提的獨有文化「炒賣」，表示「香港人梗喺去到炒黃牛啦」，「炒魔杖炒掃把喺基本」，更笑指「魁地奇要食炒價先有得睇」。一起看看網民的爆笑回應啦！

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