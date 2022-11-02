網紅一落車遇怪風即時大走光 開衩裙被吹開兩邊全程直播｜走鐘獎
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
第4屆台灣走鐘獎日前在台北流行音樂中心登場，全台人氣最旺的網紅齊聚一堂，就連王思佳、關穎也特別訂做禮服到場力挺。因為天公不做美，造成網美在紅地氈上走光、踉蹌，讓典禮名符其實地「走鐘」。
網紅可凡是第一位走上走鐘獎紅地氈的網美，但她一下車竟當場走光，一陣強風吹開她的裙擺，直接讓她私密部位連同底褲當場被看光。而且因為典禮全程直播，可凡就這樣為走鐘獎製造了強大話題。（點圖放大逐格睇👇👇👇）
+5
後續幾位女神級網紅全都拿出滿滿誠意，包括奎丁、蕾拉和韓勾ㄟ金針菇，都以貼身禮服展現曼妙身材。平日總是包緊緊的理科太太直接秀出深V上圍，難得一見的性感讓走鐘獎充滿睇頭。
【圖輯】點圖放大看更多網紅可凡IG性感照👇👇👇
+26
林明禎自揭情史「3段舊情」最長拍拖8年 第3任男友疑是圈中人？17歲「最美星二代」低胸黑絲慶祝萬聖節 懶理繼父勸阻頻曬性感網紅滴妹看似平平無奇一著低胸衫炸出「真實身材」震驚網民：超美性感網紅「割陰唇」唔著底褲行紅地氈 1個原因忍痛堅持私處動刀「兇版Angelababy」還原Netflix三級片性感女妖 網民讚超越原版
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】