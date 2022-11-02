網紅一落車遇怪風即時大走光　開衩裙被吹開兩邊全程直播｜走鐘獎

第4屆台灣走鐘獎日前在台北流行音樂中心登場，全台人氣最旺的網紅齊聚一堂，就連王思佳、關穎也特別訂做禮服到場力挺。因為天公不做美，造成網美在紅地氈上走光、踉蹌，讓典禮名符其實地「走鐘」。



網紅可凡是第一位走上走鐘獎紅地氈的網美，但她一下車竟當場走光，一陣強風吹開她的裙擺，直接讓她私密部位連同底褲當場被看光。而且因為典禮全程直播，可凡就這樣為走鐘獎製造了強大話題。（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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後續幾位女神級網紅全都拿出滿滿誠意，包括奎丁、蕾拉和韓勾ㄟ金針菇，都以貼身禮服展現曼妙身材。平日總是包緊緊的理科太太直接秀出深V上圍，難得一見的性感讓走鐘獎充滿睇頭。

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