林明禎自揭情史「3段舊情」最長拍拖8年　第3任男友疑是圈中人？

【林明禎】大馬女神林明禎近年在香港發展得有聲有色，主演電影《飯戲攻心》在香港票房衝破6700萬港幣。她在片中飾演甜美又性感的網紅，與剛出道的形象一樣，不過她認為角色和自己最像的地方除了「人設」，「理智」這點也很像，她表示在愛情裡不管有多熱戀，只要發現對方沒有把心放在自己身上，就會馬上放手，先愛自己。



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林明禎在電影和黃子華有段感情線，當她發現另一半對自己沒有愛便當機立斷放手，她說：「我目前為止談戀愛非常非常理性。」她透露雖然熱戀期很難控制心情，但交往穩定後，就很需要自己的時間。至於和戲中角色「阿Meow」最不像的地方就是談戀愛次數，阿Meow交過18位男友，但現實生活裡她自揭只交過3位，坦言：「第一任男友交往8年，第二任2、3年。」至於第三任是否就是2018年被拍到的男星張軒睿，她則笑而不答，僅回：「我忘了。」

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對於現在的擇偶條件，林明楨透露以前想比較多，現在則是相處比較重要，「相處時來電的感覺很重要，還要有很多共同興趣與喜好，我需要觀察對方很久，直到符合才會進去那段感情」。

雖然感情上可能尚未找到屬意的人，但在工作上她已漸漸習慣在異地工作，她離開馬來西亞家鄉，到台灣發展，現在又到香港闖事業，她說：「我有段時間飛來飛去，有一種空的感覺，差不多要習慣又要飛去另一邊，現在我覺得我住在哪就是家。」她表示心態的轉換很重要，起出面對螢光幕很不適應，會懷疑自己，不過現在都用幽默和輕鬆的態度來面對難關，她笑說：「現在心態調整百毒不侵，什麼都笑笑帶過，什麼都無所謂，最重要的是自己目標有達成就好，做到什麼成就感、滿足感這比較重要。」

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