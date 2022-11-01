網紅滴妹看似平平無奇一著低胸衫炸出「真實身材」震驚網民：超美
撰文：TVBS新聞網
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【滴妹／走鐘獎】由台灣YouTube頻道「上班不要看」舉辦的第4屆台灣走鐘獎於日前盛大登場，各方創作者齊聚一堂，YouTuber滴妹一甩平時清純形象，不僅將頭髮染成粉色，還大方露出豐滿上圍，裙擺更是不客氣的開高衩，讓網友看了尖叫直讚「超美！」
滴妹日前出席台灣走鐘獎紅地氈，只見她有誠意的穿著低胸禮服現身，大方秀出姣好上圍，深邃的事業線一覽無遺，不僅如此，裙襬更是大開高衩，露出一雙纖細美腿，再配上她吸睛的粉色頭髮，瞬間引爆粉絲尖叫。
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對於這身有備而來的裝扮，滴妹說自己當時一試穿就選定這套禮服，「低調，但是該露的都有露」，不過被問到哥哥阿滴是否知情時，滴妹則笑回，「不知道欸，但就是先穿了再說」。
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而滴妹除了經營頻道拍片，自創的手搖飲品牌也持續擴張，對於未來的事業計畫，她也表示目前主要的任務，就是讓現有的事業再茁壯，並發下豪語，「希望明年能夠擴展到20間分店」。
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