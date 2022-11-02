性感網紅「割陰唇」唔著底褲行紅地氈　1個原因忍痛堅持私處動刀

第4屆走鐘獎日前於台北流行音樂中心舉行，是專為台灣YouTuber及其他新媒體網路創作者設置的典禮，而「反骨男孩」的成員蕾菈、琳妲、艾瑞絲一身火辣戰袍互相較勁，其中艾瑞絲更自爆自己「沒穿內褲」，她也說明背後原因。



許多網紅當日都盛裝出席走鐘獎，但反骨男孩成員艾瑞絲驚豔全場，她穿著開衩裙，坦承自己當天沒穿內褲，因為剛去割完陰唇，還順帶提倡健康教育、男女平等：「男生可以去割包皮啊，那我就想說把那裡弄漂亮一點就是去割陰唇」。最後她還提到有將手術過程記錄下來，並預告之後會上片，還不忘誇讚自己私密部位漂亮。

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而剛辦完婚禮的蕾菈當天以一身透明薄紗出席典禮，火辣身材展露無遺，還表示未來有「做人計畫」。

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琳妲則是罕見的讓「長輩」出門，穿著紅色戰袍，十分性感，她害羞表示「我想要致敬蕾菈，以往我比較啦啦隊女生的感覺，覺得該長大了，人本來就要長大」。

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而典禮開始前3小時掛病的孫生，典禮中雖然小露胸口，但秀出左右兩臂的針孔，讓不少粉絲相當不捨，不過在典禮訪談的過程完全看不出疲態，也讓網友直呼十分敬業。

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