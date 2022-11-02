雞排妹露點林襄全裸被AV導演狠批「太弱」點名4女神：贏好幾條街

【雞排妹結婚】近來不少台灣性感女星推出寫真集，雞排妹（鄭家純）挑戰出道以來最大尺度，拍攝露點照片，「啦啦隊女神」林襄發行全裸寫真，無死角放送傲人曲線，圈粉無數。不過捧紅阿喜、雪碧等，有「台灣網紅推手」之稱的AV導演朴智雨持相反意見，直言現在的寫真都太弱，跟過去女星的作品相比，根本「XX比雞腿」。



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朴智雨在IG曬出資深女星田麗當年的寫真集，上半身全裸入鏡，邪惡巨型弧線春光外洩，眼神嫵媚誘人。他毫不客氣地表示，現在的網美、網紅動不動發寫真，不只拍的爛也沒有看頭，反而以前的藝人，如徐若瑄，田麗，郭靜純，楊思敏等，「隨便一本都贏過現在什麼雞排妹好幾條街。」

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他強調，這些女神的寫真尺度大，身材貨真價實，畢竟那個年代沒什麼修圖軟體，對比現在的網紅，只要上節目或是動態側拍，就會發現照片修很大，「網美網紅的寫真根本不用買，拿林襄來說，或是郭鬼鬼來說，社群po的照片尺度跟寫真的也相差不少呀。」朴智雨最後還許願，希望以前的藝人可以復刻一下，讓後生晚輩知道厲害。

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貼文一出，引起網友強烈共鳴，紛紛留言回應「徐若瑄、田麗、郭靜純這3本寫真我還保存著，完全認同導演的看法」、「說的太好了，現在寫真像在騙錢的」、「X都沒露，一點都不好看」。

朴智雨在IG曬出資深女星田麗當年的寫真集。（IG@bcbcbabe）

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