大S具俊曄5年內婚變？專家以面相揭二人姻緣　曾批中與汪小菲離婚

甜蜜互動羨煞眾人！台灣女星大S（徐熙媛）和韓國男團「酷龍」成員具俊曄今年3月宣布結婚喜訊，瞬間引起港、台、韓三地網友們熱議。兩人最近受邀台灣版《Vogue》拍攝封面，兩人互動再度閃盲大家。不過現在台灣知名命理老師詹惟中卻警告，兩人五年內恐怕會有婚姻危機。



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詹惟中解釋，先從兩人的面面、紫微斗數來看，具俊曄天庭飽滿、本身長輩緣就好；反之，大S額額偏窄一些，在今年以紫微斗數觀察，確實夫妻宮在遷徙宮裡，很大機率閃嫁外地或是外國人，不過單看面相的話，兩人非常互補。

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至於兩人是否會閃離？詹惟中透露，以目前來看大S亮紅燈是在2026年、具俊曄在2027年，時間非常接近，恐怕會經歷一次危機。據了解，詹惟中先前準確預言，大S會在去年底離婚，如今再度對大S和具俊曄感情給出建議，也引起網友熱議。

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