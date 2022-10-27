大S再婚超幸福！夫妻首合體露面「全程眼神充滿愛」網：嫁對人了

大S（徐熙媛）和具俊曄於3月登記結婚，浪漫愛情故事掀起港、台、韓討論，近來夫妻倆也接受時尚雜誌專訪，分享重逢以來的甜蜜過程，而在新曝光的影片中，2人更玩起「默契大考驗」，一問一答間充滿幸福笑聲，不禁讓人直呼「好甜」！



大S與具俊曄近日接受台灣版《Vogue》專訪，還挑戰「夫妻快問快答」考驗默契，說到誰的脾氣比較好，她毫不猶豫選了老公：「真的就是非常非常好，從來沒有看過他發脾氣！」對方表示「說實話是因為熙媛對我很好」，下秒卻又補刀「我自己也很有包容力」，立刻被她揮拳教訓。

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期間夫妻互動展現好感情，不過問到具俊曄的鞋碼，大S卻卡關了，透露雖然送過對方鞋子，但都不是看尺寸買的，「我就是趁他睡覺的時候，去偷畫他的腳，然後就把那個紙帶去鞋店，跟那個店員說『看你們哪一個腳跟這個一樣大，讓他來試穿』」，舉動看似笨拙，實則藏滿愛意。

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最後，換具俊曄抽題「我最欣賞妳的一個優點」，大S停頓幾秒後回應：「嗯…全部！」對方馬上睜大眼睛，神情驚訝地給了老婆一個讚，逗得她哈哈大笑「只能選一個啦」，對方才再次作答「太可愛了」，2人相視又爆出一陣笑聲，超大閃光彈讓具俊曄害羞得直道歉「對不起」。

影片底下湧入網友朝聖留言，一面倒稱讚「真的覺得大S的決定很值得，看她跟oppa在一起笑容都沒有停過，這樣的狗糧吃再多都願意！祝福她們」、「天哪2人好甜，隔著螢幕都被感染到，太幸福了」、「真的嫁對人了」、「大S變得好愛笑，很替她開心找到真正的幸福」。

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