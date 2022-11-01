大S疑婚內出軌具俊曄「10年前同遊東京」爆出偷食醜聞全因這誤會
撰文：TVBS新聞網
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【大S／具俊曄】台灣女星大S（徐熙媛）和韓國天團酷龍成員具俊曄今（2022）年3月宣布結婚喜訊，男方為愛奔台定居，夫妻倆日前接受雜誌《VOGUE Taiwan》專訪，快問快答影片談及旅行回憶，卻被大陸網友發現時間點恐婚內出軌。對此，大S經紀人轉發官方說明文揭真相。
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只見該段內容中夫妻倆被問及一起旅遊的第一個國家，大S回答正是日本東京，並透露過去因主持直播節目《娛樂百分百》，因而難以去太遠的地方旅行，只能趁週末空檔去鄰近國家遊玩。
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不過該段影片字幕寫著「10年前」讓大陸網友憤怒懷疑，大S於2011年才與大陸富商汪小菲新婚不久，怎跑去和具俊曄旅行約會，質疑她此舉動根本是婚內出軌。
對此，該雜誌事後在YouTube發表更正啟事解釋，「聽打字幕人員將20年前誤植為10年前，特此更正。小編音量開到最大細聽， 真的是20年Twenty years無誤！」大S經紀人則在IG限時動態轉發該訊息，澄清大S婚內出軌烏龍誤會。
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