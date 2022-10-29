大S具俊曄外出用餐偶遇賈永婕　大S臉龐圓潤引網友猜測：懷孕了？

大S與具俊曄婚後接受時尚雜誌專訪，從時尚照曝光到日前釋出受訪影片，網友看到大S狀態紛紛直呼大S完全是「嫁給愛情的樣子」。



28日，大S好友賈永婕透露在外面餐廳為家人慶生時偶遇大S具俊曄夫妻倆，大家一起合影留念，並曬出合照。

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雖然賈永婕隨後將貼文刪除，但照片已於網上流傳。照片中大S穿著寬鬆，臉龐比起早前拍攝雜誌時略顯圓潤，引起網友猜測「懷孕了？」，而大S滿臉笑容，與具俊曄外出用餐的休閒模樣，也讓網友表示「有愛情的滋潤看來真的很幸福」。

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