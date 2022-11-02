梨泰院人踩人｜韓國進入哀悼期暫停娛樂演出　女歌手不滿出po批評

【梨泰院人踩人】韓國梨泰院10月29號發生嚴重的踩踏事件，造成超過百人的死亡，總統尹錫悅宣佈全國進入哀悼期，演藝圈不少藝人發文哀悼，電視台也停播綜藝節目改播特別新聞報導，不過有韓星則覺得「演出也是哀悼的一種方式」。



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韓國女歌手張才人11月1號在IG限時動態發文透露，這周原本有兩場演出活動，工作人員來詢問是否要延期演出，再經過一番思考與討論後，決定還是照原計畫進行演出。看到這幾天有不少娛樂藝術等活動，都以哀悼的名義暫停，讓她更覺得更應該要按原計劃進行表演的想法。

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張才人認為表演與不表演一樣都可以成為一種哀悼的方式，她也為此將表演的曲目做了調整，這是她選擇的方式，也認為「大家沒必要都同意，但希望不要妄加評判」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】