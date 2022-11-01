梨泰院人踩人｜劉亞仁否認是當晚現身名人　四日前原來已身處泰國

韓國首爾梨泰院上周六（29日）發生嚴重人踩人事件震驚全球，至今釀成156人死亡、133人受傷，死者還包括《PRODUCE 101》第二季出身的演員李智漢、啦啦隊女神金有娜及日本模特兒冨川芽生。事故發生當晚曾有傳因有名人出現而導致人群不斷聚集無法疏散，令輿論狠踩該名人是人踩人事件的「罪魁禍首」不斷被人肉搜索，日前網紅K（本名朴重奎）發文澄清否認，今日（1日）再有消息指影帝劉亞仁當晚亦有現身梨泰院，但他的所屬經紀公司隨即否認。



劉亞仁否認當晚現身梨泰院。（VCG）

上周六梨泰院發生人踩人事件，造成156人死亡、133人受傷。（新華社）

據韓國傳媒報道，梨泰院發生人踩人事件之後，網上一直盛傳當晚有名人到場而導致場面混亂失控，網民亦認為該位名人是釀成意外的「罪魁禍首」，最開始被點名的是知名直播網紅K，雖然K之後隨即澄清，表示自己也是在人潮中被擠擁的人之一，之後更被擠進酒吧內，等候了足足30分鐘才能順利離開。然而，網民未有放棄找出這位名人的念頭。如今有網民指當晚見到劉亞仁疑似現身梨泰院，即獲外界質疑他的出現間接釀成意外收到狠批，但他的經紀公司UAA娛樂即發聲明強調非事實：「劉亞仁29日出國，現在人在國外，他與梨泰院事件毫無關係。」

藝術家崔河那於29日在Instagram上載劉亞仁（右）現身泰國的照片。（IG：@haneyl_choi）

直播主K被指是因現身現場而引起混亂的網紅，其後他激烈澄清。（IG/@wndrb1123）

另外，另一直播網紅Seya亦被指當晚有去梨泰院，他亦喊冤解釋自己當時隨着人潮被推擠，根本不可能有目的地造訪酒吧，更強調自己當晚化上萬聖節妝容，幾乎沒有人認出他，更別說會引起人潮，並呼籲網路上停止散播謠言，以免造成二度加害。