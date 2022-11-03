雞排妹結婚｜情史被極速起底　與「普通朋友」共度春宵惹小三疑雲

【雞排妹結婚】台灣女星鄭家純（雞排妹）昨（2）日宣布登記結婚，甜蜜手戴0.7卡鑽戒，閃嫁給大2歲的日本小兒科醫生AKIRA。甜蜜升格醫生娘的鄭家純，過往情史也相當精采，去（2021）年竟被拍到與有女友的保時捷男出入酒店，深陷小三不倫風暴。



鄭家純去年7月自爆要結婚，不過這項規劃卻突然取消；怎料，不到半個月時間，她就被踢爆與有女友的保時捷男出入酒店，共度一個晚上，爆出介入他人感情，陷入不倫戀情。

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根據《鏡週刊》報導，雞排妹下車時還捏了保時捷男的屁股，還手牽手上樓至酒店櫃檯辦理入住，互動相當親密。雞排妹當時則是透過經紀人表示，保時捷男並非男朋友，只是順便請對方載一程，她們僅是普通朋友。

沒想到，後來一名「A女」跳出來爆料是保時捷男的未婚妻，雞排妹遭外界質疑是小三。怎料案件再逆轉，A女突然公開道歉，直言捏造部分事實，自己並非保時捷男的未婚妻，「對於讓鄭小姐受社會大眾攻擊的部分，我願意向鄭小姐鄭重道歉」，風波才逐漸緩下。

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