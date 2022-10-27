小S 16歲大女Elly拍伊藤潤二劇集《聰明鎮》演蛞蝓少女獲讚神還原

【伊藤潤二／聰明鎮／許曦文／梁詠琪】改編自日本恐怖大師伊藤潤二作品的華語劇集《聰明鎮》，已經煞科，昨日（27號）公開精彩劇照，其中小S長女「Elly」許曦文，劇中演出「蛞蝓少女」，照片中她嘴裡吐出蛞蝓，模樣令人驚恐。



為了能完美還原漫畫中恐怖且細膩的畫風，《聰明鎮》團隊的最大挑戰，便是需要加入大量特效鏡頭及後製，經過數十次測試才能將人物及場景特效打造出理想的效果，因此需要更加龐大的製作經費，在已投入近億元台幣拍攝經費的狀況下，離完成仍有「最後一哩路」要走。

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伊藤潤二老師曾說：「從我以《富江》一書作為漫畫家正式出道後，我就常常夢到我的作品被影像化。」為讓伊藤潤二老師的期待成真，以及帶給喜愛恐怖元素的觀眾嶄新的體驗，奇蹟映畫所發起「伊藤潤二真人原創劇集《聰明鎮》集資計畫」，除了募集劇集後製特效費用，更希望取得海外宣傳經費，透過劇集，將台灣的軟實力推向國際！

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伊藤潤二老師被譽為日本最有影響力的恐怖大師，30 年來作品被翻譯成12國語言，讓遍布全球的粉絲為之瘋狂，筆下的作品，如：《富江》、《雙一恣意的詛咒》、《蛞蝓少女》、《血玉樹》、《無街之城市》等，皆被粉絲譽為恐怖漫畫的經典之作，而這些作品的共同特色便是透過常見的日常，探討人性的慾望或挖掘心中最深層的恐懼，讓讀者深陷其中久久無法自拔。

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對於粉絲而言，伊藤潤二老師作品所帶來的恐懼，不侷限於其筆下創作的故事，而是一種精神及風格的體現，因此奇蹟映畫所為實現此想法，決心根據老師的創作風格，創造一個全新的故事！從劇本撰寫到開鏡拍攝，共計花費了6年的時間，最終創造出了一部帶有伊藤潤二老師世界觀的全新真人劇集，讓伊藤潤二老師在看完腳本大綱後給予「故事大綱很有趣！期待真人化作品」的高評價，也因如此，團隊更有不能辜負老師期待的決心，誓言要拍攝出一部震撼人心的作品。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】