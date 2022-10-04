賈靜雯17歲大女暴風成長IG伸脷自拍露長腿 修杰楷留言讓網民笑了
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
賈靜雯與前夫所生的大女兒梧桐妹，17歲的她已長得亭亭玉立，不時會在社交網站分享自拍美照，日前她貼出兩張自拍，被網友讚遺傳媽媽的神基因，不過卻釣出修杰楷留言一句話，網友看了都笑翻。
【圖輯】點擊下圖看更多賈靜雯17歲大女梧桐妹IG美照👇👇👇
+18
梧桐妹在IG分享兩張自拍照，只見她穿著淺灰色的短版上衣，搭配淺色牛仔短褲，腳踩一雙短靴，其中一張蹲下對鏡自拍，展現長腿，另一張她還吐舌做表情，被網友稱讚「越來越像媽媽了」、「第二張超像媽媽」，而修杰楷則忍不住跳出來留言問「舌頭還好嗎」 ，梧桐妹則大笑回應，網友看到兩人互動也都笑噴。
【同場加映】7大「最美星二代」性感戰力排名 苗僑偉大女苗彤只係No.5（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+16
媽別鬧了｜吳慷仁為Netflix台劇博到盡！全裸挑逗賈靜雯惹人遐想媽別鬧了｜賈靜雯揭70歲比莉姐如廁後「多條尾」仔細一睇更尷尬吳慷仁拍Netflix台劇床戰賈靜雯 預告直迫三級卻未被Youtube下架賈靜雯公開家庭新成員 520分享寶寶正臉照 開心留言：請多指教賈靜雯收老公修杰楷超另類母親節禮物 自嘲：這是老夫老妻節奏賈靜雯大女Angel淡妝網友驚豔猶如姐妹：遺傳了媽媽的漂亮基因
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】