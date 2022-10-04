賈靜雯17歲大女暴風成長IG伸脷自拍露長腿　修杰楷留言讓網民笑了

賈靜雯與前夫所生的大女兒梧桐妹，17歲的她已長得亭亭玉立，不時會在社交網站分享自拍美照，日前她貼出兩張自拍，被網友讚遺傳媽媽的神基因，不過卻釣出修杰楷留言一句話，網友看了都笑翻。



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梧桐妹在IG分享兩張自拍照，只見她穿著淺灰色的短版上衣，搭配淺色牛仔短褲，腳踩一雙短靴，其中一張蹲下對鏡自拍，展現長腿，另一張她還吐舌做表情，被網友稱讚「越來越像媽媽了」、「第二張超像媽媽」，而修杰楷則忍不住跳出來留言問「舌頭還好嗎」 ，梧桐妹則大笑回應，網友看到兩人互動也都笑噴。

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