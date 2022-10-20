22歲星二代暴風式增肌變健身網紅　胸前事業線不及身旁女友吸睛

台灣資深藝人孫鵬、狄鶯的愛兒，22歲的孫安佐近日參加健美比賽奪獎牌，他日前在社交平台發文，感謝在備賽過程中給予幫助的人，除了感動於爸媽很「給力」外，其次就是感謝女友「麻姬兔」幫他分擔許多事，曬出2人同框照，只見女友穿低胸背心，外罩的短薄外套也遮不住波濤洶湧的傲人上圍，身材火辣不輸狄鶯，讓網友大呼：「太瓜（誇）張了啦！」更羨慕孫安佐：「好幸福」。



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孫安佐日前在社交平台發文，分享拿下「WNBF國際自然健美邀請公開賽」青少年健美70第四名成績，現場除了孫鵬、狄鶯到場加油外，他也發文提到：「當然也感謝我的女朋友，在我備賽的時候，縱容我的一些情緒，還有幫我分擔很多事，比賽的時候還是台下幫我加油叫最大聲的」，只見照片中，他露出健壯肌肉，女友帶著口罩依偎在身邊比讚，顯得小鳥依人。

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其實孫安佐女友是化名「麻姬兔」的遊戲實況直播主，長相甜美、外表纖細嬌小，身材卻相當火辣傲人，她經常在社交平台上曬出晃動豐滿上圍美照，尤其一張雪白美乳溢出泳裝照，腰束奶澎超兇猛曲線衝擊視角，讓網友看了大噴鼻血，紛紛留言：「覺得快窒息」、「好擠」、「旁邊擠出來了」，讚她「好美的波神」、「麻辣鍋都沒你辣」。

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