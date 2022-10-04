小S 16歲大女Elly正式出道！厭世臉意外同金高銀撞樣　韓網突爆紅

小S徐熙娣與老公許雅鈞結婚17年育有3個女兒，大女兒Elly許曦文、二女兒Lily許韶恩以及許老三Alice許曦恩，小S經常透過社交平台分享有趣的家庭生活，粉絲們也可說是看著他們長大，許老三個性被認為和小S最像，古靈精怪的模樣經常惹得她束手無策。



而小S的二女兒Lily先前一同出席記者會時，甜美氣質的外表獲得一片好評，小S也坦承Lily是傳統審美觀中最漂亮的女兒，而大女兒Elly天生自帶高冷厭世的氣場早已活躍於各大時裝品牌，近期宣布以演員的身分正式出道，消息更是登上韓網熱搜第二，以下就來看看小S的16歲大女兒Elly。

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13歲開始受邀拍攝時尚大片

3年前首次受邀拍攝服飾品牌代言形象照，當時年僅13歲的Elly展現出超強的氣場，有著一張高冷厭世臉、獨具特色的單眼皮，再加上遺傳到媽媽的纖細美腿，照片一出馬上在當時引起一陣轟動，這次的亮相也讓她正式進入到時尚圈，如今3年的時間過去了，Elly早已成為各大時尚品牌的寵兒，事實上一路走來小S皆是全程陪伴著女兒，除了傳授國際巨星的架式外，對小Elly來說最重要的無非是轉頭永遠能看見媽媽的安全感。

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Elly登上韓網熱搜，高級厭世臉被受矚目

大S徐熙媛和韓星具俊曄閃婚的消息讓韓國媒體開始關注起大S小S一家人，近期Elly除了與梁詠琪、炎亞綸、温昇豪等拍攝新劇《聰明鎮》，作為演員許曦文正式出道的代表作，更獨自登上雜誌封面，一改往日長髮造型，以一頭俐落短髮出鏡，整組照片Elly的高級氛圍臉完美呈現出超強名模架勢，甚至被韓媒以「『酷似金高銀』06年生的具俊曄妻姪以演員出道」為題發文，報導一出更躋升韓網熱搜第二，可見Elly未來站穩演藝圈已是指日可待的消息。

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爸爸許雅鈞靈魂拷問：「為什麼都不拍可愛一點的？」

近期拍攝雜誌，Elly在將近40度的高溫下，穿著一身時尚秋冬裝進行拍攝，大衣、長靴甚至是毛絨材質的外套，一套著接一套的更換絲毫沒有任何抱怨，熱到不行卻依然把每個表情、動作都呈現到最好，完美展現出超敬業的態度，不過這一張張厭世又霸氣的照片讓爸爸許雅鈞忍不住詢問：「為什麼不拍可愛一點的」，此番發言笑翻了一大班網友，但畢竟我們都忘了Elly今年也才16歲，是正直一生當中最青春可愛的階段，爸爸的靈魂拷問也不是沒道理啦。

Elly看似高冷的外表，私底下其實可愛又搞笑

Lily近日在個人的社交平台上發出了一段三姐妹的日常影片，除了許老三一如往常的搞笑形象，在鏡頭前不斷擺動屁股，還一連做出來很幾個鬼臉，Elly則是展現出他私底下的可愛模樣，現場大秀演技嘴上唸著「你有你的雙下巴，我有我的千層塔。不是很肉，但是夠厚」，與往日的高冷形象完全不同，最後還跟許老三打鬧的離開了畫面，三姐妹逗趣的影片真的搞笑又溫馨。

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